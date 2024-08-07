Вкуснее шарлотки и проще штруделя. Нашли рецепт пирога из слив, который захочется повторить снова

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 07.08.2024 20:01 , Обновлено: 07.08.2024

Август — время, когда в садах многих белорусов начинают массово созревать плоды слив. Чаще всего эти сочные фрукты употребляются в свежем виде либо выступают в качестве основы для создания варенья и компота. Однако наличие свежих слив открывает возможность и для создания вкуснейшей выпечки. Сочетание кислинки этого фрукта с нежной текстурой пышного теста приятно удивит каждого, кто попробует такой десерт. Рассказываем, как легко и просто приготовить пышный пирог из слив с корицей.

Сливовый пирог – прекрасный вариант для уютного семейного вечера. Секрет запоминающегося вкуса такой выпечки заключается не только в выборе сорта слив (лучше всего подходят венгерские), но и в особой подготовке плодов, благодаря которой корж прекрасно поднимается и получается сочным. Что нужно делать?

Прежде чем добавить сливы в миску и смешать их с ингредиентами, нужно дать им немного настояться в собственном соку. Для этого помойте фрукты и нарежьте на более мелкие кусочки. Затем посыпьте их несколькими столовыми ложками сахара и добавьте чайную ложку корицы. Перемешайте все ингредиенты и отставьте их в сторону, чтобы сахар «вытянул» соки из слив.

Пока сливы настаиваются, приступайте к приготовлению пирога.

Рецепт воздушного пирога из слив с корицей

Ингредиенты:

2 стакана пшеничной муки

120 г сливочного масла,

1 стакан сахара + 2 столовые ложки,

2 чайные ложки разрыхлителя,

1 чайная ложка корицы,

2 столовые ложки манной крупы,

800 г слив,

5 яиц.

Приготовление:

Растопите сливочное масло в кастрюле и дайте немного остыть. Просейте муку в миску и смешайте её с разрыхлителем. Яйца взбейте с сахаром до пышной, светлой консистенции. Постоянно помешивая, добавьте просеянную муку с разрыхлителем. В самом конце влейте тонкую струйку растопленного сливочного масла. Подготовьте противень и натрите его сливочным маслом, затем посыпьте манной крупой, чтобы тесто не прилипло во время выпечки. Влейте тесто и разровняйте верх. Разложите сливы и также добавьте выделившийся из них сок. Разогрейте духовку до 180 градусов. Выпекайте сливовый пирог около 45 минут до румяной корочки и “карамелизирования” слив. Перед подачей на стол посыпьте пирог сахарной пудрой.

Приятного аппетита!

Ранее Telegraf.news писал о том, что Одна из любимейших ягод, которая присутствует в садах практически всех белорусов — малина. Чаще всего её едят в сыром виде либо варят варенье. Однако существует рецепт вкуснейших дрожжевых булочек с малиной, который может отодвинуть далеко на задний план даже любимые сметанники из магазина. Как их приготовить?

Больше никаких сметанников из магазина. Нашли рецепт творожно-малиновой выпечки, которая станет хитом августа