Цены на оливковое масло станут совсем дикими? Узнали, стоит ли белорусам запастись на зиму

Опубликовано: 08.11.2023 18:18 , Обновлено: 08.11.2023

В Беларуси оливковое масло за год побило все рекорды по росту цен. Но это ещё не конец. Кажется, белорусам стоит приготовитсья к совсем уж диким ценам. И дело не в санкциях или контрмерах. В Европе из-за его дефицита даже появились "оливковые" грабители.

Ещё в январе в белорусских дискаунтерах, да и в простых магазинах крупных торговых сетей, можно было найти неплохое испанское оливковое масло первого отжима (extra virgin) за 23-25 рублей. По статистике Белстата, средняя цена тогда составляла 30,98 рубля за литр (с учётом более дорогих марок).

А уже в ноябре за литр той же самой марки продавцы просят 35-39 рублей и дешевле просто не найти! По самым свежим данным Белстата (есть пока только за сентябрь), средняя цена на оливковое масло подскочила до 38,06 рубля. А это рост за 9 месяцев на 22,85%. Октябрьская и ноябрьская статистика, по всей видимости, добавят ещё сколько-то процентов к росту.

Все дело в том, что Испания, крупнейший в мире производитель и экспортер оливкового масла, в этом году собрала меньше половины от обычного урожая из-за экстремальной жары и засухи.

В среднем, годовой объем производства в Испании оливкого масла превышает миллион тонн (в 2022 году было больше - примерно 1,5 млн тонн). Однако из-за отсутствия дождей (в Испании выпало лишь около 1/5 от обычной нормы осадков) производство сократилось до 680 тыс. тонн. В августе этого года испанское правительство признало катастрофическое уменьшение производства.

В интервью испанской радиостанции Onda Cero министр сельского хозяйства Испании Луис Планас с горечью констатировал, что оливковое масло станет “продуктом роскоши”. Официальный прогноз правительства Испании рисует мрачные перспективы поставок, по крайней мере, в обозримом будущем.

Не лучше дела идут и по всему Средиземноморью. Погодные проблемы в 2022 и 2023 годах ударили по производителям оливкого масла в других странах. Италия, производитель оливкового масла №2 в мире, пережила самую сильную засуху за последние 70 лет в 2022 году и все еще восстанавливается.

В мае 2023 года мировые цены на оливковое масло достигли 26-летнего максимума. С тех пор оно выросло еще на 32%, установив рекорд за все время ведения статистики. И если в весной цена составляла почти 6000 долларов за тонну, сейчас, в ноябре, она превышает 9000 долларов. А это значит, что белорусским любителям оливкового масла стоит подумать о том, как запустить бутылочкой другой на время кризиса. А то и ящиком.

Тем временем, в Испании, да и по всему Средиземноморью уже появились “оливковые грабители”. Причем ведут они себя как настоящие вандалы, что ставит под угрозу будущие урожаи оливок.

В Греции, Испании и Италии преступники взламывают склады, крадут продукт и разбавляют высококачественное масло некачественным. Самое ужасное, что некоторые воры с помощью бензопил спиливают ветви, а иногда и целые оливковые деревья.

Фермеры из портового города Бари, расположенного на юго-западе Италии, пожаловались, что воры становятся все более наглыми. «Грабители ищут сильно нагруженные ветви и срезают их. Таким образом, преступники не только крадут наши оливки, но и наносят серьезный вред дереву. Потребуется 4-5 лет, чтобы оно вернулось к нормальной жизни», - рассказал управляющий оливковой фабрикой Нилос Папахристоу.

Из-за этого в Греции стоимость литровой бутылки масла extra virgin выросла с $8-9 в 2022 году до $15 в 2023.

Чем заменить оливковое масло?

По всей видимости, некоторым белорусам придется отказаться от дорогостоящего масла. Ведь с учётом расходов на доставку и растаможку в нашей стране заморский продукт, видимо, вырастет ещё больше.

На самом деле, все не так плохо. Оливковое масло, конечно имеет свои преимущества, но его есть чем заменить. Оно имеет хорошие показатели по содержанию полезных веществ, но не идет ни в какое сравнение с менее разрекламированным, но, по крайней мере, не менее полезным рапсовым маслом.

Последнее отличается исключительно благоприятным соотношением кислот омега-6 и омега-3: два к одному. В этом отношении рапсовое масло намного лучше оливкового! Более того, рапсовое масло содержит в 10 раз больше омега-3, чем оливковое, а это дефицитный компонент в нашем рационе.

Подробнее о сравнении оливкого и рапсового масла читайте по ссылке ниже:

Какое масло полезнее — рапсовое или оливковое? Ответ экспертов удивил

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