Как узнать, червивая ли черешня прямо на рынке? 2 важных признака

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Опубликовано: 09.06.2023 16:54 , Обновлено: 09.06.2023

Черешня — кладезь витаминов и минералов. К сожалению, в ней часто полно червей, которые умеют очень хорошо прятаться. Чтобы проверить это до того, как вы купили черешню и принесли домой, нужно обратить внимание не несколько деталей. Благодаря этому вы не потратите деньги зря, а выберите только вкусную и здоровую ягоду.

На самом деле, у идеальной черешни не должно быть черных пятен. Ягоды должны быть однородными, полностью красные (бордовыми).

Также в черешне не должно быть никаких ямочек, дырочек и впадин. Если вы их заметили, можете быть уверены — внутри сидит червяк.

Если вы уже купили черешню, и не собираетесь обогащать свой рацион червями, просто используйте простой метод их отпугивания. Вам понадобится миска или раковина с пробкой и вода. Что делать дальше, читайте по ссылке:

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Польза черешни

Черешня — это витаминная бомба. Эти ягоды содержат витамины (A, C, E, K и B9, то есть фолиевую кислоту) и минеральные соли (фосфор, кальций, магний и железо). Кроме того, они являются источником антиоксидантов, которые защищают нас от свободных радикалов. Они также способствуют процессам заживления эпидермиса.

Не случайно в черешне содержится большое количество пищевых волокон. Благодаря им пищеварительная система работает лучше, а обмен веществ не нарушается.

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