Как убрать горечь у лука? Эти 5 способов снизят остроту и сильный запах

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Опубликовано: 29.04.2025 17:41 , Обновлено: 29.04.2025

Нарезанный лук имеет острый вкус и сильный запах, которые многим не нравятся. Убрать остроту и интенсивный запах лука можно с помощью простых домашних хитростей. Благодаря им и резать, и есть лук будет намного приятнее.

Как избавиться от луковой остроты? Пять хитростей и проблема решена

Чем моложе лук, тем интенсивнее его вкус. Горечь и резкий запах лука обусловлены наличием серосодержащих соединений — сульфоксидов аминокислот и тиолов. Когда мы разрезаем луковицу, ферменты высвобождаются и вступают в реакцию с этими соединениями, образуя сернистые газы, такие как пропантиал-S-оксид. Именно этот газ раздражает слизистую оболочку глаз и носа, вызывая слёзы и ощущение остроты вкуса.

И горечь, и запах лука можно нейтрализовать. Вот что для этого нужно:

Сахар — просто посыпьте им лук и оставьте его на несколько минут. Горячая вода или молоко — замочите лук на 3-5 минут и он будет более нежным. Лёд — поместите лук на 10 минут в кубики льда. Морозильник — положите в него нарезанный лук на 15 минут, и он быстро потеряет свою остроту. Замораживание снижает активность ферментов, уменьшая выделение газов при нарезке. Лимонный сок. Достаточно нескольких капель, чтобы нейтрализовать острый запах и вкус лука. Кислота, содержащаяся в лимонном соке, помогает нейтрализовать сернистые вещества, делая лук мягче и приятнее на вкус.

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Эти же хитрости также помогут предотвратить раздражение глаз при резке лука.

А как приготовить вкусные луковые кольца?

Ароматные луковые кольца — идеальный гарнир или закуска для праздничного стола! Мы поделимся простым рецептом, который позволит вам легко и быстро приготовить ароматные хрустящие луковые кольца — простое блюдо, покорившее сердца миллионов взрослых и детей.

Фото иллюстрационное

Ингредиенты:

2 средние луковицы;

5 столовых ложек пшеничной муки для теста и несколько щепоток для посыпки лука;

полстакана молока;

полстакана панировочных сухарей;

1 яйцо;

чайная ложка разрыхлителя;

специи: соль, сладкая паприка;

масло для жарки.

Приготовление:

Выложить в миску муку и разрыхлитель. Добавьте яйцо, молоко и специи. Перемешайте венчиком или миксером до однородной консистенции. Лук очистите от шелухи и нарежьте колечками. Отделите каждое колечко и посыпьте небольшим количеством муки. Нагрейте масло в кастрюле или глубокой сковороде до 165 градусов Цельсия. Окуните каждое кольцо в кляр, затем обжарьте до золотистого цвета с двух сторон. Переложите луковые кольца на бумажное полотенце, чтобы удалить с них лишнее масло.

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