Как убрать горечь у лука? Эти 5 способов снизят остроту и сильный запах
Нарезанный лук имеет острый вкус и сильный запах, которые многим не нравятся. Убрать остроту и интенсивный запах лука можно с помощью простых домашних хитростей. Благодаря им и резать, и есть лук будет намного приятнее.
Как избавиться от луковой остроты? Пять хитростей и проблема решена
Чем моложе лук, тем интенсивнее его вкус. Горечь и резкий запах лука обусловлены наличием серосодержащих соединений — сульфоксидов аминокислот и тиолов. Когда мы разрезаем луковицу, ферменты высвобождаются и вступают в реакцию с этими соединениями, образуя сернистые газы, такие как пропантиал-S-оксид. Именно этот газ раздражает слизистую оболочку глаз и носа, вызывая слёзы и ощущение остроты вкуса.
И горечь, и запах лука можно нейтрализовать. Вот что для этого нужно:
- Сахар — просто посыпьте им лук и оставьте его на несколько минут.
- Горячая вода или молоко — замочите лук на 3-5 минут и он будет более нежным.
- Лёд — поместите лук на 10 минут в кубики льда.
- Морозильник — положите в него нарезанный лук на 15 минут, и он быстро потеряет свою остроту. Замораживание снижает активность ферментов, уменьшая выделение газов при нарезке.
- Лимонный сок. Достаточно нескольких капель, чтобы нейтрализовать острый запах и вкус лука. Кислота, содержащаяся в лимонном соке, помогает нейтрализовать сернистые вещества, делая лук мягче и приятнее на вкус.
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Эти же хитрости также помогут предотвратить раздражение глаз при резке лука.
А как приготовить вкусные луковые кольца?
Ароматные луковые кольца — идеальный гарнир или закуска для праздничного стола! Мы поделимся простым рецептом, который позволит вам легко и быстро приготовить ароматные хрустящие луковые кольца — простое блюдо, покорившее сердца миллионов взрослых и детей.
Ингредиенты:
- 2 средние луковицы;
- 5 столовых ложек пшеничной муки для теста и несколько щепоток для посыпки лука;
- полстакана молока;
- полстакана панировочных сухарей;
- 1 яйцо;
- чайная ложка разрыхлителя;
- специи: соль, сладкая паприка;
- масло для жарки.
Приготовление:
- Выложить в миску муку и разрыхлитель. Добавьте яйцо, молоко и специи. Перемешайте венчиком или миксером до однородной консистенции.
- Лук очистите от шелухи и нарежьте колечками. Отделите каждое колечко и посыпьте небольшим количеством муки.
- Нагрейте масло в кастрюле или глубокой сковороде до 165 градусов Цельсия.
- Окуните каждое кольцо в кляр, затем обжарьте до золотистого цвета с двух сторон.
- Переложите луковые кольца на бумажное полотенце, чтобы удалить с них лишнее масло.
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