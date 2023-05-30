Как хранить клубнику, чтобы она дольше оставалась свежей? Понадобится всего одна вещь

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Опубликовано: 30.05.2023 17:13 , Обновлено: 30.05.2023

Сезон клубники в Беларуси уже начался, но стоит она пока недешево. Но, несмотря ни на что, эту ягоду все равно активно покупают. Поэтому важно знать, как правильно хранить клубнику, чтобы она дольше оставалась свежей. Ведь потраченных денег будет жалко, если вы просто выбросите испортившуюся ягоду в мусорку.

Переберите клубнику

Первое, что нужно сделать обязательно, когда вы принесли клубнику домой — перебрать ее. То есть проверить, какие ягоды уже перезрели, повреждены или на них есть плесень. Их обязательно нужно выбросить.

Вымойте ягоды

После этого эксперты советуют вымыть клубнику. Говорят, что ополоснуть ягоды под проточной водой недостаточно. Лучший способ — использовать пищевую соду. Как — читайте по ссылке:

Как белорусам лучше вымыть клубнику — с содой или уксусом? А простой воды недостаточно?

Холодильник и… бумажные полотенца

Далее стоит положить клубнику в холодильник — там она хранится намного дольше. Однако и это нужно сделать правильно.

Выберите емкость, а на ее дно уложите несколько слоев бумажных полотенец . Они впитают влагу и дольше сохранят ягоды свежими.

Затем положите на полотенца клубнику. В этом время еще раз внимательно посмотрите, чтобы среди них не было перезревших или поврежденных.

И, в конце концов, накройте клубнику слоем бумажного полотенца и поставьте в холодильник.

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