Как белорусам лучше вымыть клубнику - с содой или уксусом? А простой воды недостаточно?

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Опубликовано: 26.05.2023 07:31 , Обновлено: 28.05.2023

В Беларуси сезон самой ароматной ягоды, клубники, уже начался. Пока цена на неё достаточно высока, но уже скоро побаловать себя этой «витаминной бомбой» сможет любой белорус. Кто-то будет дожидаться урожая с собственных грядок, а кто-то соблазнится на первую «брестскую» клубнику. В любом случае, первым делом ягоду нужно будет тщательно вымыть. Уверены, что знаете, как это сделать правильно?

Врачи и эпидемиологи предупреждают, что тщательно мыть нужно любые ягоды - с собственной грядки, с рынка или из магазина, выращенную в теплице, на нетканом покрытии или в открытом грунте, запыленную или внешне чистую. Во всех случаях определить на глаз и гарантировать, что клубника не заражена кишечной палочкой или паразитами, невозможно.

Как рассказали в Смолевичском районном центре гигиены и эпидемиологии, пренебрежение этими простыми правилами может быть чревато серьёзным пищевым расстройством. Свежая, но невымытая клубника – отличное место для размножения бактерии Yersinia enterocolitica. Она способна выживать в безвоздушной среде и быстро размножается при температуре от 0 до 8°С.

Эта бактерия может спровоцировать кишечный иерсиниоз – широко распространенное инфекционное заболевание со следующими симптомами:

диарея

боль в области пупка

тошнота

рвота

озноб

слабость

ломота в мышцах и суставах

Как правильно вымыть клубнику?

Как же правильно мыть клубнику? Просто сполоснуть под краном точно не достаточно. Лучше всего ненадолго замочить ягоды в воде, после чего слить воду через дуршлаг и промыть ещё раз под проточной водой. Можно поочередно опускать клубнику в дуршлаге то в ёмкость с холодной водой, то в холодную кипячёную воду.

Главное перед такими «водными процедурами» не удалять плодоножки , иначе ягода впитает в себя больше воды и может превратиться в кашу.

Однако, некоторые считают такую очистку водой недостаточной. Существует как минимум четыре популярных «народных» метода, как быстро вымыть клубнику, начисто избавившись как от частичек песка, мелких букашек, так и от потенциально опасных бактерий и микробов.

1. Промыть клубнику раствором пищевой соды

Это, пожалуй, самый распространенный способ. Клубнику буквально на 3-5 минут опускают в ёмкость с водным раствором пищевой соды. Раствор готовят в расчёте 1 чайная ложка соды на 1 литр воды. После этого ягоду следует промыть под проточной водой.

Как утверждают те, кто пользовался этим способом, клубника после такой «содовой ванны» не теряет свой аромат.

2. Промыть клубнику с уксусом

Водный раствор уксуса (в соотношении 1:1) также считается отличным способом убить вредные бактерии, которые могут оставаться на ягодах даже после промывки обычной водой. Клубнику в такой раствор опускают также ненадолго – достаточно 5 минут. После чего ягоду также промывают проточной водой.

3. Вымыть клубнику дезинфицирующим средством

К этому способу рекомендуют прибегать в случае, когда вы покупаете клубнику неизвестного происхождения. Он лучше других уничтожает бактерии и микроорганизмы, поэтому его также рекомендуют применять беременным женщинам.

В этом случае клубнику окунают в смесь воды и специального дезинфицирующего средства, предназначенного для мытья овощей и фруктов. Соотношение воды и средства следует вычислять, исходя из информации, указанной производителем на упаковке. После процедуры ягоды также рекомендуют ещё раз промыть под проточной водой.

4. Вымыть клубнику в вине – для более выраженного вкуса

Необычный способ удалить микробы с ягод, который, впрочем, подойдёт не для всех - это вымыть их в вине (белом или красном – без разницы). В отличие от предыдущих методов, в этом случае клубнику предварительно следует вымыть водой, тщательно почистить и удалить плодоножку. Лишь затем ягоды окунают в вино и оставляют примерно на 5 минут. Затем, традиционно, ополаскивают водой.

Как утверждают авторы этого метода, натуральность клубники при этом никак не страдает, а ягода получает «ещё более выраженный вкус».