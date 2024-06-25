Кабачки а-ля ананас. Эта заготовка на зиму исчезнет с полок быстрее остальных

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Опубликовано: 25.06.2024 09:14 , Обновлено: 25.06.2024

Выращивая овощи на грядке либо покупая их в магазине, никто не рассчитывает получить из них фрукт. Однако существует рецепт кабачка, который, не зная правды, вы бы приняли за ананас. В сезон созревания этого ароматного овоща самое время подыскать рецепт его заготовки на зиму. И мы нашли его. Кабачки, приготовленные таким образом, не будут собирать пыль на полке и исчезнут быстрее остальных заготовок. Как их сделать?

Кабачки а-ля ананас - это определённо один из самых необычных и вкусных рецептов маринованных кабачков, которые вы могли встретить. Весь секрет в особом рассоле, который совсем не сложно приготовить. Такие маринованные кабачки и внешне, и по вкусу напоминают ананас, и никогда не застаиваются на полке долго.

Рецепт маринованных кабачков а-ля ананас

Ингредиенты:

4 кабачка

500 г сахара

½ чайной ложки куркумы

80 мл уксуса

500 мл воды

Приготовление:

Очистите кабачки с помощью овощечистки. Затем разрежьте их пополам, удалите семена и нарежьте кубиками. Налейте в кастрюлю воду и уксус. Также добавьте куркуму и сахар. Все перемешайте и доведите до кипения.

Добавьте нарезанный овощ в кипящий рассол. Доведите до кипения, а затем снимите с огня. Разложите кабачки и жидкость в заранее простерилизованные банки. Плотно закройте их, а затем переверните вверх дном. Храните банки с содержимым в прохладном и затененном месте.

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