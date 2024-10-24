Как приготовить синнабоны с тыквой? Фудблогер показала рецепт, который покорит даже тех, кто не любит овощ
Разгар тыквенного сезона открывает возможность для приготовления самых разнообразных блюд с добавлением этого овоща. В TikTok можно встретить множество нетривиальных и вдохновляющих рецептов, которые могут сподвигнуть на покупку и готовку тыквы тех, кто обычно её не жалует. Так, в соцсети завирусился рецепт тыквенных синнабонов, которые к тому же предложили попробовать с домашним тыквенным латте. Рецептами поделилась украинская фудблогер Валерия Велигура.
Так называемые синнабоны — самые известные булочки с корицей в мире. Любимы они и многими белорусами, хотя не каждый знает, что та самая булочка-рулетик с корицей и кремом так называется. Синнабоны родились в США, но их корни уходят гораздо глубже. История начинается в скандинавских странах, где корица использовалась в кулинарии на протяжении веков. Именно там был создан первый рецепт булочек с корицей, пронизанный духом северных традиций и мастерством хлебопечения.
В 1985 году в Миннеаполисе братья Линн и Грегори Кодвальд основали первую кофейню Cinnabon, в которой был представлен уникальный рецепт этих сладких угощений. Их секретом стало сочетание высококачественных ингредиентов: мягкого и пышного теста, свежей корицы и специального кремового сыра, который стал изюминкой начинки.
Благодаря своему неповторимому вкусу и аромату синнабоны быстро стали популярны во всём мире, и теперь свои уникальные рецепты синнабонов имеют многие булочные и пекарни.
Приготовить такое угощение можно и дома, и это отличная возможность реализовать уникальные и восхитительные рецепты.
Так, фудблогер Валерия Велигура предложила приготовить синнабоны с добавлением тыквенного пюре. Эта пышная булочка, по её словам, имеет все шансы полюбиться даже тем, кто сторонится этого овоща.
Подавать булочки она предложила с тыквенным латте, рецептом которого также поделилась в видео.
[info_b]Фудблогер Валерия Велигура (yummy.lera) из Украины имеет аудиторию свыше 2 миллионов подписчиков. Девушка регулярно делится на своей страничке оригинальными рецептами выпечки и не только. Её видеорецепт тыквенных синнабонов с латте за сутки собрал почти 50 тысяч просмотров.[/info_b]
Рецепт тыквенных синнабонов⠀ ⠀ ⠀
Ингредиенты:
*Для теста на 6 шт.
- ~ 290 г муки,
- 55 г сахара,
- щепотка соли,
- 7 г сухих дрожжей,
- 125 мл молока,
- 55 г сливочного масла,
- 55 г тыквенного пюре.⠀
Для начинки:
- 110 г тыквенного пюре,
- 115 г сливочного масла,
- 175 г коричневого сахара + щепотка соли,
- 1 ст. л. корицы + 1 ст. л. “осенних” специй (мускатный орех, имбирь, гвоздика и т.д.)⠀ ⠀
Для крема:
- 100 г сливочного сыра,
- 90 г сахарной пудры,
- 30 г сливочного масла,
- 40 г тыквенного пюре,
- 1 ч. л. ванильного экстракта + щепотка соли.⠀ ⠀
Приготовление:
- Смешайте 275 г просеянной муки, сахар, соль и дрожжи.
- Отдельно смешайте и нагрейте до тёплого состояния молоко, масло и пюре.
- Смешайте сухие и влажные ингредиенты в мягкое тесто, которое не будет липнуть к рукам. Положите его в глубокую емкость и уберите в теплое место на 30 мин (можно использовать разогретую до 40 гр духовку). ⠀
- Приготовьте начинку. Смешайте тыквенное пюре, мягкое масло, сахар, соль и специи. ⠀
- Половину начинки размажьте по форме (19*19 см).
- Тесто раскатайте в прямоугольник (35 * 30 см) и смажьте остальной начинкой.
- Разрежьте тесто с начинкой на 6 частей шириной по 5 см и скрутите булочки-синнабоны. Сложите их в форму и отправьте в тёплое место ещё на 20-30 мин.
- Выпекайте в разогретой до 175 гр духовке 25-30 мин. ⠀
- Приготовьте крем. Крем-сыр, пудру, мягкое масло, пюре, ванильный экстракт и соль взбейте до загущения.
- Готовым булочкам дайте остыть 10 мин и смажьте их кремом.
Подавайте готовые тыквенные синнабоны с тыквенным латте.
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Рецепт тыквенного латте
*На 2 порции.
- 100 г тыквенного пюре,
- 300 мл овсяного молока (можно заменить обычным коровьим),
- 30 г сахара,
- 1-2 ч. л. специй: корица, имбирь, мускатный орех, гвоздика и т.д.
- 2 шота эспрессо или 150 заваренного растворимого кофе,
- взбитые сливки и корица - для подачи.⠀
Приготовление:
- Смешайте тыквенное пюре, специи, сахар и молоко. Размешайте смесь и доведите до кипения.
- Разлейте напиток по чашкам с кофе, украсьте взбитыми сливками и посыпьте корицей.
Приятного аппетита!
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