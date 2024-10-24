Как приготовить синнабоны с тыквой? Фудблогер показала рецепт, который покорит даже тех, кто не любит овощ

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Опубликовано: 24.10.2024 15:52 , Обновлено: 13.11.2024

Разгар тыквенного сезона открывает возможность для приготовления самых разнообразных блюд с добавлением этого овоща. В TikTok можно встретить множество нетривиальных и вдохновляющих рецептов, которые могут сподвигнуть на покупку и готовку тыквы тех, кто обычно её не жалует. Так, в соцсети завирусился рецепт тыквенных синнабонов, которые к тому же предложили попробовать с домашним тыквенным латте. Рецептами поделилась украинская фудблогер Валерия Велигура.

Так называемые синнабоны — самые известные булочки с корицей в мире. Любимы они и многими белорусами, хотя не каждый знает, что та самая булочка-рулетик с корицей и кремом так называется. Синнабоны родились в США, но их корни уходят гораздо глубже. История начинается в скандинавских странах, где корица использовалась в кулинарии на протяжении веков. Именно там был создан первый рецепт булочек с корицей, пронизанный духом северных традиций и мастерством хлебопечения.

В 1985 году в Миннеаполисе братья Линн и Грегори Кодвальд основали первую кофейню Cinnabon, в которой был представлен уникальный рецепт этих сладких угощений. Их секретом стало сочетание высококачественных ингредиентов: мягкого и пышного теста, свежей корицы и специального кремового сыра, который стал изюминкой начинки.

Благодаря своему неповторимому вкусу и аромату синнабоны быстро стали популярны во всём мире, и теперь свои уникальные рецепты синнабонов имеют многие булочные и пекарни.

Приготовить такое угощение можно и дома, и это отличная возможность реализовать уникальные и восхитительные рецепты.

Так, фудблогер Валерия Велигура предложила приготовить синнабоны с добавлением тыквенного пюре. Эта пышная булочка, по её словам, имеет все шансы полюбиться даже тем, кто сторонится этого овоща.

Подавать булочки она предложила с тыквенным латте, рецептом которого также поделилась в видео.

[info_b]Фудблогер Валерия Велигура (yummy.lera) из Украины имеет аудиторию свыше 2 миллионов подписчиков. Девушка регулярно делится на своей страничке оригинальными рецептами выпечки и не только. Её видеорецепт тыквенных синнабонов с латте за сутки собрал почти 50 тысяч просмотров.[/info_b]

Рецепт тыквенных синнабонов⠀ ⠀ ⠀

Ингредиенты:

*Для теста на 6 шт.

~ 290 г муки,

55 г сахара,

щепотка соли,

7 г сухих дрожжей,

125 мл молока,

55 г сливочного масла,

55 г тыквенного пюре.⠀

Для начинки:

110 г тыквенного пюре,

115 г сливочного масла,

175 г коричневого сахара + щепотка соли,

1 ст. л. корицы + 1 ст. л. “осенних” специй (мускатный орех, имбирь, гвоздика и т.д.)⠀ ⠀

Для крема:

100 г сливочного сыра,

90 г сахарной пудры,

30 г сливочного масла,

40 г тыквенного пюре,

1 ч. л. ванильного экстракта + щепотка соли.⠀ ⠀

Приготовление:

Смешайте 275 г просеянной муки, сахар, соль и дрожжи. Отдельно смешайте и нагрейте до тёплого состояния молоко, масло и пюре. Смешайте сухие и влажные ингредиенты в мягкое тесто, которое не будет липнуть к рукам. Положите его в глубокую емкость и уберите в теплое место на 30 мин (можно использовать разогретую до 40 гр духовку). ⠀ Приготовьте начинку. Смешайте тыквенное пюре, мягкое масло, сахар, соль и специи. ⠀ Половину начинки размажьте по форме (19*19 см). Тесто раскатайте в прямоугольник (35 * 30 см) и смажьте остальной начинкой. Разрежьте тесто с начинкой на 6 частей шириной по 5 см и скрутите булочки-синнабоны. Сложите их в форму и отправьте в тёплое место ещё на 20-30 мин. Выпекайте в разогретой до 175 гр духовке 25-30 мин. ⠀ Приготовьте крем. Крем-сыр, пудру, мягкое масло, пюре, ванильный экстракт и соль взбейте до загущения. Готовым булочкам дайте остыть 10 мин и смажьте их кремом.

Подавайте готовые тыквенные синнабоны с тыквенным латте.

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Рецепт тыквенного латте

*На 2 порции.

100 г тыквенного пюре,

300 мл овсяного молока (можно заменить обычным коровьим),

30 г сахара,

1-2 ч. л. специй: корица, имбирь, мускатный орех, гвоздика и т.д.

2 шота эспрессо или 150 заваренного растворимого кофе,

взбитые сливки и корица - для подачи.⠀

Приготовление:

Смешайте тыквенное пюре, специи, сахар и молоко. Размешайте смесь и доведите до кипения. Разлейте напиток по чашкам с кофе, украсьте взбитыми сливками и посыпьте корицей.

Приятного аппетита!

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