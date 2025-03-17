Как приготовить драники идеально золотыми и хрустящими? Шеф-повар поделился секретами жарки

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Опубликовано: 17.03.2025 14:51 , Обновлено: 17.03.2025

Рецепт идеальных драников - тема, которая волнует многих поклонников этого любимого многими белорусами блюда. Споры относительно применения тех или иных ингредиентов могут даже рассорить некоторых ценителей. Однако большинство наверняка сойдётся во мнении, что идеальные драники не только вкусные, но и очень аппетитные. Хрустящая золотистая корочка - то, чего хотят достичь многие, кто их готовит, но не всегда этого удаётся. Вот какими хитростями приготовления поделился белорусский шеф-повар.

Одной из самых распространённых проблем, с которой сталкиваются кулинары во время приготовления драников, является их потемнение. Такое поведение блюда обусловлено естественной реакцией картофеля при взаимодействии с кислородом — он начинает окисляться.

Однако этой неприятной ситуации можно избежать, если использовать некоторые кулинарные хитрости.

Как сделать драники золотистыми и хрустящими?

Выбирайте правильные сорта картофеля . Сорта с высоким содержанием крахмала, как правило, более устойчивы к потемнению. Также для драников предпочтительнее выбирать картофель с жёлтой мякотью. Она способствует более аппетитному виду блюда.

Добавьте лук . При натирании картофеля обязательно потрите и луковицу среднего размера. Лук выделит сок, который замедлит окисление. Он не только сделает цвет драников более благородным, но и улучшит их вкус и аромат.

Не оставляйте картофель слишком долго . Начинайте жарить драники сразу же после приготовления смеси. Не смешивайте много ингредиентов, чтобы процесс приготовления теста не затягивался. Чтобы сделать картофельные оладьи ещё более хрустящими, можно добавить в тесто немного кукурузного крахмала или манной крупы. Вы также можете натереть картофель на крупной терке вместо мелкой, чтобы придать оладьям более фактурную текстуру.

Большое количество растительного масла также играет решающую роль для образования золотистой и хрустящей корочки. Начинайте наливать тесто в хорошо разогретое масло, чтобы оладьи не приклеились к сковороде.

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Как приготовить золотистые и хрустящие драники? Рецепт шеф-повара

Наверняка, посещая кафе и заказывая драники, вы замечали, что они, как правило, всегда получаются хрустящими и золотистыми. Секретами приготовления драников поделился в своём TikTok белорусский шеф-повар Дмитрий Новицкий. Драники по представленному рецепту, по его словам, получаются всегда.

Ингредиенты:

500 г. картофеля,

100 г. репчатого лука

1 яйцо,

1 ст.л. сметаны,

60 г. муки,

60 г. манной крупы,

соль по вкусу.

Приготовление:

https://www.tiktok.com/@chef_novicki/video/7471185718291860758?q=%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%20%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0&t=1742206608386

Натрите картофель и луковицу на мелкой тёрке. Картофельную массу отбросьте на сито и дайте лишнему соку стечь. Верните картофельную массу в миску и добавьте сметану, манку, яйцо, немного муки и соль по вкусу. Перемешайте тесто. Разогрейте сковородку и влейте растительное масло. Начните жарить драники: столовой ложкой порционно выкладывайте тесто в сковородку. Драники не должны быть очень толстыми. Когда “схватился”, переверните его и обжарьте до золотистой корочки с другой стороны.

[info_b]Дмитрий Новицкий рекомендует повторить процедуру переворачивания и обжарки драника с разных сторон 2-3 раза для того, чтобы они пропеклись как следует и получились хрустящими. Показателем готовности драника, по мнению шеф-повара, должен быть короткий тест: он хорошо держит форму и “стоит”, если его привести в вертикальное положение.[/info_b]

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Если вы хотите придать тесту более острый вкус, можно добавить в него мелко нарезанный зеленый лук, укроп или петрушку. Подавать картофельные оладьи можно со сметаной, сухариками, грибным соусом или селедкой.

Вы также можете запечь картофельные оладьи в духовке, чтобы они были менее жирными, но они не получатся более хрустящими, чем на сковородке.

Приятного аппетита!

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