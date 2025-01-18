Как понять, что вам подали несвежую курицу или фри? Работники фастфуда посоветовали посмотреть на одну вещь. А что сказать при заказе?

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Опубликовано: 18.01.2025 10:00 , Обновлено: 17.01.2025

Сколько бы и кто ни говорил о вреде фаст-фуда, едва ли многие будут спорить о том, что эта еда вкусна. В суете рабочих будней порция картошки-фри и наггетсов выглядит самым простым и доступным решением для утоления голода, и мы не станем вас за это упрекать. Однако даже покупая такую еду, можно чуточку снизить градус её вредности, если обращать внимание на качество приготовления. Сотрудница польского KFC рассказала, на что обратить внимание, чтобы понять, в свежем ли масле была приготовлена курица. Telegraf.news узнал, какие лайфхаки позволят получить новую порцию картошки-фри и бургер.

Одним из самых вызывающих негодование клиентов сетей фастфуда факторов определённо является свежесть используемых продуктов. В частности, растительного масла. Как известно, чем дольше оно эксплуатируется для жарки, тем хуже это сказывается на качестве блюда. Проследить за этим процессом покупателям едва ли удастся, однако понять, насколько свежее масло использовалось для приготовления порции, можно и просто взглянув на неё.

Обратите внимание на это при заказе

В одном из видеороликов на канале «Вся правда» сотрудница KFC рассказала, как понять, что курица KFC приготовлена на свежем масле. Она призвала обращать внимание на цвет панировки: чем она темнее, тем дольше масло использовалось для жарки. Это может свидетельствовать о более низком качестве заказываемой еды.

Легкая румяность, которая может создать впечатление о некоторой недожаренности блюда, указывает на то, что масло в оборудовании только что меняли или фильтровали.

Издание Pysznosci решило проверить эту информацию, обратившись за комментарием к ещё одной сотруднице сети KFC, которая пожелала остаться анонимной.

“Это правда, но курица также может потемнеть, если держать ее в машине слишком долго. Это основная причина”, - рассказала она в комментарии изданию.

Также она подчеркнула, что стандарты заведения предусматривают использование только свежего мяса, и искусственно менять его срок годности на более свежий категорически запрещено. В её заведении всегда осуществлялся контроль качества, и в любой момент, даже в выходной день, могла нагрянуть проверка. В результате стандарты все время поддерживались на высоком уровне, опасаясь штрафов.

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Как заставить приготовить свежую картошку фри и гамбургер?

Одним из разочарований, с которыми могут столкнуться клиенты в сетях ресторанов быстрого питания, может стать несвежая картошка-фри.

Несколько лет назад в проекте “Без лица” от Onliner один из сотрудников фастфуда инкогнито поделился секретом, как заставить работников сетей быстрого питания приготовить свежую порцию.

“Можете попросить картошку без соли, и вам обязательно приготовят новую, поскольку поддон весь в соли. Но если вам не нравится картошка без соли, то вы можете потом попросить её дополнительно. Вам никто не откажет, и работники понимают, для чего это было нужно”, - рассказывал он в интервью.

Для тех, кто хочет быть уверенным в свежести булочки, он порекомендовал попросить при заказе не включать в состав бургера лук.

“Лук так просто не достанешь из-под соуса. Кроме того, у некоторых людей может быть аллергия на лук. Из опасений, что что-то может плохо закончиться, вам в 99 процентах случаев приготовят новую”, - рассказал работник неназванной, но популярной сети фастфуда в Беларуси.

Тем не менее он подчеркнул, что в его заведении сроки хранения умышленно занижены, чтобы усилить безопасность продукции.

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