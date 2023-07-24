Как и где появились хот-доги? Причем тут собаки? Узнали с чем на самом деле готовят классический фастфуд

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 24.07.2023 11:20 , Обновлено: 24.07.2023

Всем известные и многим полюбившиеся хот-доги - это американское блюдо, которое появился в Беларуси еще в начале 90-х годов. Мало кто знает, почему его название переводится как "горячая собака". А ведь на то есть причины.

Часто владельцы фудтраков или ресторанов фастфуд придумывают свои оригинальные комбинации соусов и ингредиентов для привлечения клиентов. Однако традиционно американский хот-дог подавали только с горчицей.

А началась его история (по одной из теорий) с Чарльза Фельтмана, иммигранта из Германии, который изначально продавал на своей уличной тележке пирожные в середине 19-го века.

Только через какое-то время он переключился на продажу сосисок - местное лакомство. Он предлагал их загорающим, греющимся на солнышке на нью-йоркском пляже американцам. Однажды он решил немного изменить способ подачи своего блюда. Он стал класть сосиски в булочки. Все это для того, чтобы ему не пришлось мыть посуду. Это оказалось настоящей революцией.

Это был настоящий толчок в развитии бизнеса Фельтмана! Дела действительно закрутились, клиентов стало больше. В 1867 году он сделал тележку с плитой, на которой варились сосиски, и отсеком для сохранения свежести булочек, в которых они подавались. В 1871 году он арендовал землю для строительства постоянного ресторана.

Но культовой едой хот-дог стал уже благодаря выходцу из Польши. Натан Хандверкер открыл киоск с хот-догами в начале 20-го века, который позже превратился в сеть знаменитых ресторанов Nathan’s. Иммигрант из Польши с женой Идой потратили 300 долларов, чтобы начать свой бизнес на Кони-Айленде в 1916 году. По состоянию на 2016 год компания Nathan’s управляла более чем 400 ресторанами в 50 штатах США и 17 странах мира.

A Lemonade and Hot Dog Vendor in a Street in N.Y.C.

Изначально, Натан и его жена Ида приправляли свои хот-доги по секретному рецепту Иды и продавали их за пять центов.

Что скрывает название hot dog - “горячая собака”?

Что касается самого названия, то оно не случайно… Оказывается, ньюйоркцы изначально относились к уличной еде скептически. У них были опасения по поводу происхождения подаваемого мяса. Поэтому название хот-дог, как утверждают специалисты по истории street-food, это самоирония и шутка жителей американского мегаполиса. И скорее всего, в ней всё-таки была доля правды. Бывало, что собачье мясо действительно присутствовало в сосисках. На рубеже XIX и XX веков такая практика не была редкостью.

[info_b]Кстати, в Германии употребление собачьего мяса было распространено в Саксонии, Силезии, Анхальте и Баварии. Подозрения, что в сосисках и колбасах содержится собачье мясо, «иногда оправдывались». Именно из Германии в США пришла мода на небольшие колбаски - сосиски. [/info_b]

Первоначально хот-догами называли именно сами сосиски. Одно из самых ранних использований термина «хот-дог» в США в отношении сосисок было замечено в газете Evansville Daily Courier (штат Индиана) 14 сентября 1884 года. В статье говорится: «даже невинному сосисочнику будет запрещено раздавать хот-доги на углу улицы».

А в Беларуси хот-доги стали визитной карточкой когда-то популярной сети киосков с быстрой едой “Хутка Смачна” в середине 90-х. Их можно было встретить на остановках, в центре Минска и на окраине. “Ххадуны” (так потом там назвали свои ход-доги в этой сети) всегда были горячими (подогревалась и булочка), а сосиски вареными, а не просто размороженными или подогретыми.

Новость Телеграф

Теперь же хот-доги можно встретить даже в некоторых средней руки кафе. А ещё, конечно, на заправках. Будем надеяться, что в Беларуси причин называть это вкусное блюдо фастфуда “горячими собаками” не было и не будет.

Ранее Телеграф писал, что киоск легендарной белорусской сети быстрого питания “Хутка смачна” появился на анимационной оупенсорсной космической станции в Интернете.

Ларек «Хутка смачна» заметили на космической станции