"Как из пластилина" — Белоруска пожаловалась в TikTok на сметану от "Савушкин". Что ответили нам на предприятии?

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Опубликовано: 30.04.2025 15:06 , Обновлено: 30.04.2025

TikTok нередко становится площадкой для жалоб многих белорусов на качество тех или иных товаров и продуктов, купленных в магазине. На этот раз в соцсети завирусилось видео с жалобой одной из пользовательниц на сметану «Брест-Литовск» от компании «Савушкин продукт». В сюжете ролика одна из покупательниц провела «эксперимент», который, по её мнению, ставит под сомнение натуральность продукта. Редакция Telegraf.news связалась с представителями компании для прояснения ситуации.

Пользовательница с ником gala198___ поделилась тремя видеороликами, в которых посетовала на качество сметаны “Брест-Литовск” с жирностью 20 процентов. Женщина описала ситуацию с необычным, на её взгляд, поведением продукта после попадания на одежду. По её словам, когда ребёнок запачкал футболку сметаной, она не впиталась и осталась на поверхности в виде похожих на творог “катышков”, а также не оставила жирных пятен, как это обычно бывает в случае с “деревенской сметаной”.

https://www.tiktok.com/@gala198___/video/7496102766448807223

Пользовательница решила провести “эксперимент” и продемонстрировать подписчикам странное, на её взгляд, поведение продукта, выложив несколько ложек сметаны на ткань и оставив в таком виде на полчаса. После этого она вернулась и проверила, как повёл себя продукт. Выложенная ложками сметана не впиталась в ткань и сохранила свою форму, став лишь немного гуще.

“Ну с нормальной сметаной ведь так не должно быть. Я сама из деревни, и у нас была корова, своё молоко, сметана, масло. Бывает, обляпаешься сметаной, и всё жирное, а тут такое чувство, что порошок какой-то добавляют и размешивают. А мы это покупаем и едим”, - высказалась автор видеоролика.

https://www.tiktok.com/@gala198___/video/7496129999917894967

После проведённого “эксперимента” женщина заявила, что больше не будет покупать такую сметану, поскольку сомневается в её качестве. Видеоролик с экспериментом собрал более 600 тысяч просмотров и спровоцировал бурные дискуссии о продукции “Савушкин” в комментариях. Одна часть высказавшихся под видео не разделила сомнений автора.

“Так всё правильно! Так и должно быть! Сыворотка вытекла, осталась гуща - белок и жир. Что не так?! Повышайте образовательный уровень! Ваш опыт подтверждает наличие белка в сметане!” - написала одна из белорусок в комментариях под роликом.

“Люди, сыворотка ушла, творог остался. Это все знают, в деревнях так делают домашний сыр. Я из Беларуси, это очень хорошая сметана. Вам, наверное, заплатили за критику. Или вы в качестве ничего не понимаете”, - не согласилась с автором ещё одна белоруска.

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Другие же комментаторы поддержали женщину и также высказали свои сомнения относительно качества продукции.

“Так я вам открою секрет: её нормальной нет вообще. Одно сухое молоко разбодяженное. По факту — вода и сухое молоко”, - написал один комментатор.

“Больше эту сметану не возьму, а брала всегда. Меняю направление”, - высказалась другая комментаторша.

Некоторые пользователи усомнились в чистоте эксперимента, после чего автор видеоролика сняла ещё одно видео, в котором вновь провела ранее продемонстрированные действия и сравнила “Брест-Литовскую” сметану со сметаной другого производителя. В ходе эксперимента выяснилось, что оба продукта повели себя примерно одинаково.

https://www.tiktok.com/@gala198___/video/7496514321888038199

“Можно лепить игрушки как из пластилина”, - высказалась белоруска и продемонстрировала пластичность продукта. “Значит, походу, такой сметаной и должна быть. Вот что мы едим”, - резюмировала автор в своём видео.

“В ее составе только натуральные ингредиенты”

Фото: Telegraf.news

Редакция Telegraf.news обратились на предприятие, чтобы узнать, из чего делают сметану “Брест-Литовск”, чем объясняется поведение продукта, продемонстрированное в видео, и можно ли протестировать сметану на качество в домашних условиях.

Говоря о сырье, используемом для производства сметаны, представители компании «Савушкин» подчеркнули, что предприятие не производит продукцию из сухого молока и уже более 48 лет работает исключительно на свежем натуральном коровьем молоке.

“Сметана «Брест-Литовск», как и все другие продукты компании, изготавливается в соответствии с требованиями законодательных и технических нормативных актов ЕЭС. В ее составе только натуральные ингредиенты: нормализованные пастеризованные сливки и закваска, состоящая из молочнокислых микроорганизмов. Подробный состав продукта указан на каждой упаковке”, - рассказали в ответе на официальный запрос Telegraf.news

Также в “Савушкин” поделились информацией о технологии изготовления сметаны, которая позволяет сквашенным сливкам оставаться однородным по содержанию жира продуктом. Для этого на современных молочных производствах применяется технологический процесс гомогенизации.

“При хранении сметаны промышленного производства в условиях комнатной температуры происходит постепенное выделение молочной сыворотки, которая практически не содержит жира в своем составе (и потому почти не оставляет жирных пятен). А сгусток, оставшийся на гигроскопичной ткани, немного твердеет и приобретает более густую и оформленную консистенцию. Технически удаление части сыворотки превращает его в некое подобие домашнего творожного сыра”, - объяснили специфику поведения сметаны в компании.

На предприятии подчеркнули, что производитель гарантирует качество и безопасность выпускаемой продукции при соблюдении условий хранения в течение срока годности, указанных на упаковке.

Также в компании отметили, что провести объективную оценку качества продукта в домашних условиях невозможно.

“Для этого необходимо использовать методы лабораторных испытаний на специальном поверенном оборудовании — только так можно гарантировать достоверность полученных результатов”, - подчеркнули на предприятии.

Ранее Telegraf.news писал о том, что в TikTok набрал популярность видеоролик, в котором белоруска заявила о недовесе в упаковке творога бренда “Савушкин”. Под постом некоторые пользователи также сообщили о похожих случаях. Чтобы разобраться в ситуации, журналистка Telegraf.news связалась с представителями компании. Ситуацию прокомментировала руководитель отдела PR “Савушкин продукт” Татьяна Шапкина.

«А как так?» — Белоруска в TikTok пожаловалась на недовес творога «Савушкин». Как объяснили нам на предприятии?