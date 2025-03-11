"А как так?" — Белоруска в TikTok пожаловалась на недовес творога «Савушкин». Как объяснили нам на предприятии?

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Опубликовано: 11.03.2025 13:38 , Обновлено: 11.03.2025

В TikTok набрал популярность видеоролик, в котором белоруска заявила о недовесе в упаковке творога бренда "Савушкин". Под постом некоторые пользователи также сообщили о похожих случаях. Чтобы разобраться в ситуации, журналистка Telegraf.news связалась с представителями компании. Ситуацию прокомментировала руководитель отдела PR "Савушкин продукт" Татьяна Шапкина.

В своём ролике белоруска показала процесс взвешивания творога “Савушкин”.

“Это что такое? Вы это видите, да? А где ещё почти 40 грамм творога?” – сказала автор видео, указав на расхождение между весом творога на домашних весах и заявленным на упаковке.

По её словам, продукт весил 148 грамм вместо заявленных 180. Чтобы исключить сомнения комментаторов в исправности весов, она также взвесила 100-граммовую шоколадку “Алёнка” от “Коммунарки”. Прибор показал 106 грамм, что подтвердило их работоспособность.

Мнения комментаторов в TikTok разделились. Некоторые пользователи поддержали автора ролика, отметив, что тоже сталкивались с похожей ситуацией.

“Боже, дааа! Я давно столкнулась с этим, но сделать ничего не могла и постоянно просто бесилась. Именно в этих пачках недовесы, около 10 гр с одной” – написала одна из пользовательниц соцсети.

“На 30 гр недовес в пачке – это уже слишком! Причём не только с творогом такое”, – добавил другой комментатор.

“А я не взвешивала, рассчитывая на указанный вес, и удивлялась, что получается не совсем как в рецепте, теперь все ясно. Буду взвешивать!” – поделилась ещё одна пользовательница.

Другие комментаторы предложили возможные объяснения расхождения в весе.

“Сыворотка, стекшая в упаковку. Удивительно, что такие простые вещи нужно взрослому человеку объяснять”, – предположила одна из пользовательниц. Однако другая возразила: “Те, кто пишет, что остальное – сыворотка… Вы вообще представляете, сколько это 40 г жидкости? Это 4 столовых ложки. Там творог должен плавать, по-вашему? Где вы такое видели?”

“Разный тип творога подразумевает разную усушку. У такого – до 50 граммов. У сухого, в запаянных пакетах, – 7 граммов”, – отметил ещё один комментатор.

“Когда его производят, он влажный, соответственно, вес больше. Ваш творог не свежий, вот и весь секрет. Вес ушёл вместе с влагой”, – выразил мнение ещё один комментатор. На что ему возразили: “Куда он ушёл из герметичной упаковки?”

В свою очередь еще одна группа комментаторов усомнились в достоверности проведённого теста автором видео, предложив повторить эксперимент с учётом всех условий.

“Шоколадку закрытую на весы кладёте, с упаковкой, творог открытый, и жалуетесь, что 32 грамма не хватает. Заново проводите эксперимент для достоверности”, – написал один из комментаторов.

А кто-то заметил, что вопросы нужно задавать напрямую предприятию, а не жаловаться в TikTok.

Также нашлись те, кто увидел в ситуации преимущества.

“Ну и хорошо, у меня вот пока нет кухонных весов. Значит, у меня калораж ещё больше урезан, и я быстрее похудею”, – пошутили под постом.

Что ответили в компании “Савушкин продукт”?

Фото: Office life

Журналистка Telegraf.news позвонила на предприятие, чтобы узнать, возможно ли такое расхождение в весе продукции и с чем оно может быть связано. Ситуацию прокомментировала руководитель отдела PR “Савушкин продукт” Татьяна Шапкина.

“Если у потребителя возникает какая-либо проблема с нашим товаром, сомнения в его качестве, например, недовес, он всегда может обратиться к нам. На сайте “Савушкина продукта” есть линия с потребителями. Если человек не выбросил упаковку, на сайте он заносит данные в специальную форму. Мы проверяем партию, проводим производственное расследование и отвечаем ему в установленный срок. Кроме того, если продукт ненадлежащего качества, при наличии кассового документа, он может обратиться в магазин по месту приобретения, и ему произведут замену”, – пояснила Татьяна Шапкина.

Она отметила, что если в ходе производственного расследования факт несоответствия качества подтвердят, предприятие запустит процедуру возмещения ущерба или возврата, в котором как юрлицо может фигурировать и магазин, где была приобретена продукция.

“К сожалению, у нас нет возможности давать комментарии, не видя всей картины. В TikToke любой потребитель может выложить все что угодно. Мы неоднократно сталкивались с ситуациями монтажа в TikTok, использования непроверенного оборудования, весов и так далее”, – добавила руководитель отдела PR “Савушкин продукт”.

По её словам, производство творога на предприятии автоматизировано, и обычно система фиксирует минимальный недовес и не отправляет такие упаковки на фасовку. Однако случаи, вызывающие сомнения потребителей в соответствии заявленного веса продукта фактическому, предприятию приходилось рассматривать и ранее.

“Мы мониторим инфополе, общаемся с нашими потребителями. Но проще, конечно, когда они обращаются к нам. Мы открыты к такого рода обращениям и рассматриваем каждое из них. Кроме того, легко найти нас в социальных сетях: ВКонтакте, в Одноклассниках, в Instagram. Можно написать нам либо в директ, либо откомментировать любое сообщение, и это не будет оставлено без внимания. У нас целая служба для этого работает. Множество ситуаций, к общей радости, разрешаются ежедневно. Нужды выкладывать в TikTok непроверенную информацию, наверное, нет для решения таких вопросов. Если человек хочет ее решить, он ее решает. А если он хочет общественного обсуждения этой ситуации, он, наверное, поступает вот так”, – сказала специалист.

Ранее Telegraf.news писал о том, что в TikTok опубликовали ролик, в котором показали, как производитель молочных продуктов “Савушкин продукт” извинился, как утверждает автор видео, за недостачу в купленном зерненом твороге.

«Это ж сколько недостачи было?» — «Савушкин продукт» скинул деньги на телефон покупательнице за творог