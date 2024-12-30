"Это ж сколько недостачи было?" - "Савушкин продукт" скинул деньги на телефон покупательнице за творог

🎥 Видео

Опубликовано: 30.12.2024 11:09 , Обновлено: 30.12.2024

В TikTok опубликовали ролик, в котором показали, как производитель молочных продуктов "Савушкин продукт" извинился, как утверждает автор видео, за недостачу в купленном зерненом твороге.

“Уважаемая Сабина! Сегодня утром начальник цеха мягких сыров и творога перевела Вам деньги на телефон за творог зерненый”, - [link href=“https://www.tiktok.com/@sabin4uk/photo/7452994143808212230” target=“_blank” rel=“noopener”] сказано [/link] в опубликованном скриншоте. Судя по изображению, перевод составил пять рублей.

В предыдущем видео белоруска жаловалась, что в баночке зерненого творога на 200 г оказалось, как показали весы, 146 г. “Савушкин”, а не многовато ли вы сдираете?” - задалась вопросом она.

В интернет-магазине Edostavka такой продукт стоит 1,82 рубля. То есть перевод за недостачу - в 2,7 раза больше стоимости товара.

“Лучше уже ничего, чем 5 р, даже смешно от таких извинений! 50 г с одной баночки, а сколько в партии баночек?” - спросила одна комментаторша.

“Это ж сколько в той баночке недостачи было? Минус баночка?” - задалась вопросом другая.

Третья утверждала, что на ее жалобы на продукцию “Савушкин продукт” не реагировал. “Им все равно. Тут хоть реакция есть”, - написала она.

“А мне невероятно жалко начальника цеха мягких сыров. Заставили переводить деньги, премии лишили, отчитали , наказали…” - думает пользовательница TikTok.

Кто-то увидел для себя лайфхак в этой ситуации: “Надо будет все перевешивать, так можно хорошие деньги заработать, завтра начну с колбас…”

Ранее Telegraf.news писал, что белоруска, которая пожаловалась в TikTok на то, что нашла в ветчине элемент спецодежды (шапочку или рукав), опубликовала еще один ролик. Она показала, что производитель изделия — Брестский мясокомбинат — прислал ей, по всей видимости, в качестве извинения.

«Смотрите, какой шикарный ларец» — Белоруска показала, как Брестский мясокомбинат извинился за то ли рукав, то ли шапочку в ветчине