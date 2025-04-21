Как быстро нужно съесть пасхальные яйца? Вот что продлит их срок хранения

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Опубликовано: 21.04.2025 16:07 , Обновлено: 21.04.2025

Крашеные яйца - обязательный атрибут Пасхи. На ряду с куличом их зачастую используют в качестве подарка и угощения, когда в праздничный день ходят в гости. В результате, как правило, к концу праздничного дня в доме оказывается даже больше яиц, чем утром - каждый пришедший норовит принести свои крашенки, чтобы сыграть в "битки" с детворой или похвастаться родным новым оригинальным способом украшения пасхальных яиц. Съесть за день все вареные яйца удаётся немногим. Узнали, сколько времени можно хранить крашенки и как продлить им срок хранения.

Поскольку пасхальный стол у белорусов, как правило, ломится от яств не меньше, чем в Новый год, мало кто в праздничный день соблазняется на обычные (пусть и вычурно украшенные) вареные яйца. К ним хозяйки, как правило, возвращаются лишь на следующий день - в лучшем случае. Чаще всего их пускают на салаты - и это рациональное решение, не выбрасывать же продукты? Но как быстро их следует использовать и при каких условиях пасхальные крашенки всё же лучше отправить в мусорную корзину?

Сколько можно хранить вареные яйца?

В данном случае большое значение имеет то, как, где и как долго вы хранили пасхальные яйца непосредственно до Пасхи. Специалисты рекомендуют после украшения крашенок оставлять их в холодильнике, а не выставлять на праздничный стол на всеобщее обозрения родных своё “произведение пасхального искусства”. Так вы однозначно продлите им срок хранения.

Оптимальной температурой хранения яиц составляет около 4 градусов по Цельсию. Кроме того, специалисты рекомендуют не хранить яйца (ни варенные, ни сырые) на дверце холодильника. Это худшее место в вашем холодильнике для этих целей - из-за частых колебаний температуры при открывании дверцы скоропортящиеся продукты, к которым относят и яйца, гораздо быстрее протухают.

Кроме того, больший срок хранения будет у тех крашенок, которые вышли из “пасхальных боев” невредимыми. Это логичное замечание, которое некоторые игнорируют. Первым делом следует использовать битые пасхальные яйца, так так треснувшая скорлупа - это открытые врата для потенциальных микробов.

В целом же, согласно общим рекомендациям Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA), сваренные вкрутую яйца нужно использовать в течение недели. Далее это уже может быть небезопасным. Если же речь идёт о блюдах, содержащих варенные яйца, например для салатов или рулетов, то срок безопасного употребления в пищу таких составных блюд гораздо короче - не более 3-4 дней.

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Как проверить, можно ли есть сваренное яйцо?

Впрочем, следует помнить о том, что даже через несколько дней сваренное вкрутую яйцо может испортиться. На это может повлиять и температура хранения, и другие факторы окружающей среды, и то, сколько свежим было сваренное яйцо изначально. Поэтому, прежде чем есть его, стоит внимательно осмотреть и оценить,в первую очередь - его запах. Это самый распространённый и в то же время самый эффективный метод оценить свежесть яйца.

Хорошее яйцо имеет лишь едва уловимый запах, предупредили специалисты. Если запах сильный или неприятный, это должно стать тревожным звоночком. Такой продукт лучше не употреблять в пищу.

Ещё одним признаком может быть положение желтка. Он должен находиться в центральной части яйца. Если после разрезания вы видите, что яйцо прилипло прямо к скорлупе, это признак того, что яйцо перед варкой было не первой свежести, поэтому лучше такое не есть.

Не все знают, что свежесть яйца можно определить и по тому, насколько легко его очистить. Считается, что чем проще чистить яйца, тем старше оно. Конечно, это не означает, что те, которые чистятся без труда, испорчены и непригодны к употреблению в пищу.

Ну и последний фактор, на который следует обратить внимание, — это собственно вкус яйца. Если с первым же укусом вы понимаете, что продукт вам кажется непривычным, лучше его не употреблять.

Ранее Telegraf.news рассказал, сколько яиц можно съесть белорусам на Пасху, чтобы они не оказали негативного влияния на здоровье.

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