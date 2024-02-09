Как белорусам приготовить идеальную картошку в мундире? Важна температура и еще кое-что

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 09.02.2024 14:18 , Обновлено: 09.02.2024

Картофель в мундире, который также известен как печеный картофель, является простым и популярным блюдом на обед и ужин как в Беларуси, так и в других странах мира. Его можно приготовить разными способами. Но как добиться идеально нежной середины и хрустящей корочки? Есть несколько важных советов.

Если вы ищете рецепт быстрого и легкого ужина или обеда, картофель в мундире - отличный вариант. Картофель богат витамином С, В6 и калием, что делает его не только вкусным, но и полезным для нас.

Диетолог из Великобритании Римас Гейга поделился своими простыми советами приготовления печеного картофеля, которые гарантируют идеальное блюдо.

Во-первых, он порекомендовал выбирать картошку крахмалистых сортов. Очистите ее от грязи, оставив кожуру нетронутой.

3 грубые ошибки при варке картофеля, которые совершают многие. А как правильно?

Травы и специи

Один из трюков, чтобы блюдо получилось невероятно вкусным, — приправить картофель множеством ароматных трав и специй.

“Вместо того чтобы полагаться только на соль, поэкспериментируйте с розмарином, тимьяном или копченой паприкой, чтобы получить более тонкий вкусовой профиль”, — рассказал специалист.

Кроме того, он подчеркнул, что “капелька оливкового масла не только улучшает вкус, но и способствует усвоению жирорастворимых витаминов”.

Температура

Также важно учитывать температуру выпекания. По словам Гейга, более низкая температура (около 175°C) в течение более длительного времени обеспечивает более кремовую текстуру, в то время как более высокая (200°C) позволяет получить желанную хрустящую кожицу.

“Выбирайте в соответствии со своими предпочтениями и наслаждайтесь симфонией текстур и вкусов”, — отметил диетолог.

[info_b]Кстати, некоторые эксперты советуют готовить картофель в мундире в микроволновой печи в течение пяти-семи минут, прежде чем поместить его в духовку. Это сокращает общее время запекания и помогает получить мягкий центр.[/info_b]

Рецепт нежнейшей картошки в мундире

На 4 порции вам понадобятся:

4 крупных картофелины;

2 чайные ложки растительного или оливкового масла;

½ чайной ложки соли.

Разогрейте духовку до 200 градусов Цельсия.

Хорошо вымойте картофель, высушите его и несколько раз проколите вилкой. Налейте в руки немного оливкового масла и натрите картофель, затем насыпьте немного соли и специй, которые должны прилипнуть к маслу.

Поместите картофель в духовку и запекайте в течение 1,15 - 1,30, в зависимости от размера картофеля.

Когда картофель будет готов, он должен стать золотисто-коричневым и хрустящим снаружи, а при сжатии немного мягким.

Подавайте картофель со сливочным маслом или другой начинкой.

К продавцу картофеля в мундирах стали выстраиваться многочасовые очереди, когда его ролики набрали десятки миллионов в TikTok