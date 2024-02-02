К продавцу картофеля в мундирах стали выстраиваться многочасовые очереди, когда его ролики набрали десятки миллионов в TikTok

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Опубликовано: 02.02.2024 14:59 , Обновлено: 02.02.2024

Люди со всей Британии и даже из Австралии стали стекаться в Старффордгир, чтобы заполучить картофель в мундире из фургона, который продает еду навынос.

Бен Ньюман, он же Спудман, рассказал, что покупатели стоят в очереди до трех часов, чтобы купить его картошку на рынке города Тамворт после того, как она стала сенсацией в TikTok. 39-летний мужчина теперь продает множество картофелин в мундире - 1500 штук за один день - по цене от 4 до 5 фунтов стерлингов за штуку, набрав 2,6 миллиона подписчиков и 41,6 миллиона лайков.

Бен, у которого девять детей и который живет в Бертон-апон-Тренте, рассказал, что не понимает, как стал достопримечательностью для туристов. Он вообще-то изначально загрузил ТикТок, чтобы присматривать за своими детьми. С тех пор популярность его простых профессиональных видеороликов, в которых он делится кулинарными советами и рассказывает о повседневной жизни продавца картофеля в мундире, резко возросла.

“Без какой-либо реальной причины, о которой я знаю, некоторые видео набирали миллионы просмотров. У одного было почти 100 миллионов просмотров. Внезапно появились люди со всего мира - из Южной Африки, Новой Зеландии, Австралии и США. Самым сюрреалистичным моментом было, когда к нему пришла пара из Малайзии, которая приехала в Великобританию не отдыхать, а исключительно для того, чтобы увидеть меня. Они прилетели рейсом в Гатвик, а затем наняли машину, чтобы съездить в Литтл-олд-Тамворт исключительно за картофелем в мундире”, - рассказал продавец.

А вот его ролики, которые набрали от 27 до 90 млн просмотров каждый.

Бен торгует на одном и том же месте уже более 20 лет с те пор, как в 18 лет основал свой собственный бизнес Newman’s Catering. А вот Спудменом (@spudarmy) он стал около двух лет назад и считает, что его покойный отец, торговец картофелем в мундире, гордился бы его успехом.