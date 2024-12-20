"Спартак" выпустил конфеты со "сказками" про налоги

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Опубликовано: 20.12.2024 11:39 , Обновлено: 20.12.2024

Кондитерская фабрика «Спартак» выпустила лимитированную партию конфет с QR-кодом, который ведет на сказочные истории про налоги. В пресс-службе 20 декабря объяснили, как это поможет детям "лучше понять налоговую систему и научить их управлять своими финансами".

Как рассказали на фабрике, “Спартак” выпустил такие конфеты в рамках совместной акции с налоговыми органами. Она “направлена на повышение уровня налоговой культуры в обществе и осознание гражданами роли и значения налогов”.

По мнению “Спартака”, “слушая эти увлекательные рассказы о налогах, юные сладкоежки смогут сделать первые шаги на пути к тому, чтобы стать ответственными гражданами своей страны”.

“Мы надеемся, что такие инициативы помогут сформировать у подрастающего поколения правильное понимание важности налоговой дисциплины и финансовой грамотности”, — добавили на фабрике.

Информация о том, что на конфетах “Аленка” появились QR-коды, ведущие на страницу сайта Министерства по налогам и сборам (МНС) с аудиосказками, появилась несколько дней назад.

Фото: Blizko.by

Например, как писал Blizko.by, d сказке «Казка-праўда пра лiсу» рассказывается о том, что в зверином царстве существует главный закон: все взрослые и здоровые животные обязаны трудиться и отчислять часть своего заработка в общую казну. Однако хитрая лиса жила беззаботно и не платила никаких налогов в государственную казну.

Примечательно, что UTM-модификатор ссылки имеет в конце значение «utm_content= kommunarka» . Однако о том, что “Коммунарка” тоже выпустила серию конфет со сказками, пока неизвестно.

При это Telegraf.news заметил такой же QR-код, ведущий на сказки от МНС, в поезде, следующем из Минска в Брест.

Ранее Telegraf.news писал, что минская кондитерская фабрика “Коммунарка” объявила “зимний марафон скидок” по 8 января на некоторые свои конфеты и шоколад. Посмотрели, как снизил стоимость сладостей зимой гомельский производитель “Спартак”.

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