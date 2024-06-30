Европейцы стали массово отказываться от этого популярного в Беларуси фрукта. Что произошло?

Опубликовано: 30.06.2024 12:42 , Обновлено: 30.06.2024

Авокадо ценится за свои полезные для здоровья свойства. Но у этого фрукта есть и своя темная сторона. Выращивание его очень ресурсоемкое и оказывает негативное воздействие на природную среду. Более того, плантации авокадо скрывают многочисленные трагедии людей. Именно поэтому в Европе многие решили отказаться от потребления столь полезного фрукта.

В ЕС даже появилась движение “Авокадон”, участники которого призывают людей отказаться от авокадо. В чем же проблема?

Все дело в том, что в Мексике и Чили, которые являются крупнейшими производителями этого фрукта в мире, возникли проблемы с экологией. По мере роста спроса на авокадо растет и интерес к его выращиванию. Чтобы удовлетворить глобальный спрос, леса уничтожаются и заменяются плантациями авокадо. Это приводит к деградации среды обитания животных и эрозии почв.

Новость Телеграф

При этом, производство авокадо очень ресурсозатратно. Для выращивания 1 кг авокадо требуется около 600 литров воды. Для сравнения, для 1 кг яблок нужен всего 1 литр. В результате рост количества плантаций авокадо приводит к истощению природных водных ресурсов, что особенно заметно в Чили.

Кроме того, в процессе выращивания используется большое количество пестицидов, которые при попадании в почву, воздух и воду отрицательно влияют на фауну и флору, а также на здоровье фермеров и жителей близлежащих территорий.

Именно поэтому европейцы предпочитают покпруть авокадо из Испании или Израиля и избегают авокадо из Чили и Мексики. Кстати, в Беларуси основная масса авокадо завозится из Испании, Перу и Колумбии.

Наркокартели так же не остались в стороне от новой золотой жилы и взяли под свой контроль большое количество плантаций. Это способствовало многочисленным жертвам (в том числе смертельным) среди фермеров, не пожелавших подчиняться новым “хозяевам”. Условия труда на таких плантациях часто сравнивают с рабством.

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