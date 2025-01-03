Эту ошибку после варки макарон допускают многие белорусы. Итальянский шеф-повар объяснил, сколько добавить соли и масла, чтобы получилась идеальными

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Опубликовано: 03.01.2025 10:42 , Обновлено: 03.01.2025

Казалось бы, нет ничего проще, чем просто сварить макароны. Однако, готовя этот популярный гарнир, нередко можно столкнуться с разочарованием. Макароны могут высохнуть или оказаться недостаточно вкусными. Часто причина кроется не в исходном качестве продукта, а в ошибках приготовления. Итальянский шеф-повар объяснил, какое распространённое действие во время готовки макарон портит их вкус и сколько нужно добавлять соли и масла, чтобы они получились идеальными

Макароны, более известные в итальянской кухне как паста, любимы людьми во всем мире. Они имеют массу форм и сотни рецептов приготовления. Однако вне зависимости от того, какие макароны вы выбрали, следует правильно их приготовить.

В противном случае даже самый качественный продукт не будет приятным на вкус. Итальянский шеф-повар Маттиа Чентини предостерёг в своём Instagram от распространённой ошибки при приготовлении макарон, которой грешат и многие белорусы.

[info_b]Маттиа Чентини — итальянский шеф-повар, который долгое время живёт и работает в Кракове. У него есть аккаунт в Instagram @throwbackpasta с более чем 80 тысячами подписчиков, в котором он активно делится рецептами и хитростями итальянской кухни.[/info_b]

Стоит ли промывать макароны после варки? Мнение шеф-повара

Промывание приготовленных макарон под холодной проточной водой – обычная практика многих белорусов. Это, согласно их убеждению, не даёт макаронам высохнуть и слипнуться.

Однако шеф-повар Маттиа Чентини призвал избегать такого действия.

В коротком видео в своем профиле в Instagram он объяснил, что макароны не высохнут и так, поэтому в их промывке нет никакого смысла.

По его словам, такое действие смывает слой крахмала, который связывает макароны с соусом, а также вымывает самые ценные ингредиенты: клетчатку, белок и витамины группы В, содержащиеся в муке. Этот видеоролик за короткий срок собрал более миллиона просмотров.

В комментариях некоторые пользователи не согласились с мнением шеф-повара. Одни сослались на то, что такой трюк якобы делает макароны менее калорийными (смывает муку), а другие утверждали, что связующий макароны с соусом крахмал не нужен, так как не все всегда подают макароны с соусом.

“Я продолжу это делать из-за снижения гликемического индекса макарон (ретроградация крахмала). Это полезно для здоровья, особенно для диабетиков,” - написала ещё одна пользовательница.

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Как варить макароны, чтобы они получились идеальными?

Также Маттиа Чентини объяснил, как приготовить макароны, чтобы они получились идеальными. По его словам бросать их следует уже в подсоленную кипящую воду, следуя рецепту на упаковке.

После варки он порекомендовал сразу поместить их в соус. Также можно аккуратно перемешать пасту ложкой или добавить каплю оливкового масла.

Еще более важное правило приготовления макарон – добавлять в них нужное количество соли. Если промахнуться с пропорцией, то гарнир из макарон получится невыразительным. По мнению Маттиа Чентини, идеальное количество — 1 чайная ложка соли на 100 г макарон и литр воды.

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