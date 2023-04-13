Что значит белая пена во время варки макарон? Узнали, вредно ли это

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Опубликовано: 13.04.2023 16:23 , Обновлено: 13.04.2023

Вы опустили макароны в кипящую воду, начали варить, а на поверхности появилась белая пена? Очевидно, что это выглядит не очень эстетично. Но вопрос в другом. Вредна ли такая пена, что делать с водой и самими макаронами?

Белая пена, которую вы заметили в кастрюле, — это крахмальный осадок, который выделяется в кипящую воду при варке макарон. Когда вы сливаете макароны, остатки оседают на стенках кастрюли и образуют белый осадок. Иногда его ошибочно считают расплавленным пластиком — но причин для беспокойства здесь нет. На самом деле остатки крахмала лишь доказывают, что вы правильно варите макароны.

Оказывается, чем больше белой пены, тем лучше. Именно благодаря ей в воде будет больше клейковины, которая свяжет соус для макарон воедино и сделает его бархатистым, густым и вкусным. В этом секрет идеальной пасты, которой наслаждаются даже итальянцы. При варке макарон из цельнозерновой муки пены будет еще больше. Ведь макароны из цельнозерновой муки содержат больше крахмала, чем макароны из белой муки.

Что делать с белой пеной?

Не выливайте образовавшуюся пену из кастрюли, а смешайте ее с водой, оставшейся после варки макарон. Она идеально подойдет в качестве добавки к соусам.

Крахмал мягко обволакивает нити макарон, создавая однородную текстуру с соусом, будь то томатным или сливочным.

Некоторые кулинары идут еще дальше и замораживают крахмальную воду в формочках. Такие кубики можно добавлять в супы, соусы или тушеные блюда для придания им нужной консистенции. Это практичное решение, особенно при приготовлении большого количества блюд.

Воду после приготовления макарон также можно использовать как натуральный увлажнитель для волос. Просто ополосните волосы прохладной водой после варки макарон. Если вы добавите еще немного лимонного сока, вы еще больше усилите действие бюджетного кондиционера.