Эту осеннюю "витаминную бомбу" из овощей стоит попробовать каждому. Как приготовить за 7 минут?

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Опубликовано: 21.09.2023 10:23 , Обновлено: 21.09.2023

Осень — время, когда у белорусов (и не только) нет недостатка сезонных овощей. При этом, их можно не только закатывать на зиму, но и готовить различные блюда на обед или ужин. Одно из таких — питательный салат, который не только насытит вас витаминами, но и порадует своим нежным вкусом.

Какая осень без кабачков и тыквы? Хотя оба овоща обычно запекают или отваривают, их можно есть и сырыми. А вместе с красным перцем и луком они создадут идеальный вкусовой баланс.

Автор рецепта назвал этот салат настоящей “витаминной бомбой”.

Итак, для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:

200 г сырой тыквы;

1 небольшой кабачок;

половина красного перца;

1 небольшая луковица;

25 г майонеза;

1 чайная ложка хрена;

соль и перец по вкусу;

укроп (по желанию).

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Как приготовить салат из тыквы и кабачков?

Сначала очистите тыкву от кожуры и натрите на средней терке. Выложите ее в миску, затем добавьте перец, нарезанный небольшими кубиками. Кабачки нарежьте соломкой и также бросьте в салат.

Теперь добавьте нарезанный лук. Можно дополнительно ошпарить его кипятком, чтобы он стал немного мягче. В конце добавьте к овощам майонез, рубленый укроп и тертый хрен. Приправьте салат солью и перцем и подавайте к столу.

Этот осенний деликатес хорошо сочетается с мясными блюдами. Можно также подать его с картофельной запеканкой или лазаньей.

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