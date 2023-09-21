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Эту осеннюю "витаминную бомбу" из овощей стоит попробовать каждому. Как приготовить за 7 минут?

Эту осеннюю "витаминную бомбу" из овощей стоит попробовать каждому. Как приготовить за 7 минут?
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Осень — время, когда у белорусов (и не только) нет недостатка сезонных овощей. При этом, их можно не только закатывать на зиму, но и готовить различные блюда на обед или ужин. Одно из таких — питательный салат, который не только насытит вас витаминами, но и порадует своим нежным вкусом.

Какая осень без кабачков и тыквы? Хотя оба овоща обычно запекают или отваривают, их можно есть и сырыми. А вместе с красным перцем и луком они создадут идеальный вкусовой баланс.

Автор рецепта назвал этот салат настоящей “витаминной бомбой”.

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Итак, для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 200 г сырой тыквы;
  • 1 небольшой кабачок;
  • половина красного перца;
  • 1 небольшая луковица;
  • 25 г майонеза;
  • 1 чайная ложка хрена;
  • соль и перец по вкусу;
  • укроп (по желанию).

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Как приготовить салат из тыквы и кабачков?

Сначала очистите тыкву от кожуры и натрите на средней терке. Выложите ее в миску, затем добавьте перец, нарезанный небольшими кубиками. Кабачки нарежьте соломкой и также бросьте в салат.

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Теперь добавьте нарезанный лук. Можно дополнительно ошпарить его кипятком, чтобы он стал немного мягче. В конце добавьте к овощам майонез, рубленый укроп и тертый хрен. Приправьте салат солью и перцем и подавайте к столу.

Этот осенний деликатес хорошо сочетается с мясными блюдами. Можно также подать его с картофельной запеканкой или лазаньей.

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