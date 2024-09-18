Зачем белорусам собирать на деревьях "черное золото"? Грибник рассказал, как не перепутать чагу с обычным наростом

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Опубликовано: 18.09.2024 11:19 , Обновлено: 18.09.2024

Чага - известный не только в народной, но и в доказательной медицине - мощный антиоксидант. Нарваться на такое "чёрное золото" в белорусских лесах - большая удача. Однако не у всех получается идентифицировать полезный гриб правильно. Профессиональный белорусский грибник Александр Горбацевич рассказал в своём блоге в Tikтok, как не перепутать чагу с обычным наростом на берёзе и какой ошибки стоит избегать при его сборе в лесу.

По словам грибника, иногда трутовик скошенный, более известный как чага, путают с другими видами грибов: трутовиком окаймлённым, берёзовой губкой и трутовиком настоящим. А случается, что грибники не могут отличить чагу от берёзового капа (сувеля) - нароста, который образовывается на берёзе из-за деформации волокон древесины.

Отличительной особенностью чаги является её внешний вид, который представляет собой чёрный угольный нарост на дереве. Отличить её от капа можно взглянув на характер нароста. На поверхности капа могут присутствовать почки и веточки, в то время как на поверхности чаги таких примет нет, и она имеет чёрно-угольный окрас.

Также чагу можно легко срубить топориком, в то время как кап более плотный и не поддастся такой манипуляции. Его можно только спилить.

Форма чаги обычно полушаровидная, неправильная, лепешкоподобная. Гриб покрыт шероховатостями, бугорками, трещинами. Обычно его ширина составляет около 20 см, толщина – от 3 до 15 см, но в диаметре чага может достигать даже полуметра. Весит гриб от 2 до 5 килограммов. Внутри имеет ядро оранжевого цвета.

Как собирать чагу?

Чага может расти на ольхе, осине, березе и других деревьях. Но только березовая чага обладает уникальными лекарственными свойствами. Собирать её можно в любое время года.

Собирая чагу стоит ориентироваться на возраст гриба. В молодых еще не накопилось достаточного количества полезных веществ нет, а старые уже разрушаются. Можно ориентироваться на размер – от 10 до 40 см в диаметре. Лучше выбирать чагу, которая растёт повыше от земли, т.к. в грибах, которые растут низко на стволе, совсем мало полезных веществ.

Они очень плотно сидят на дереве, поэтому руками снять чагу не получится. Лучше делать это с помощью пилы или топора – аккуратно отделить от ствола, в месте соединения с березой. В дело идет не весь гриб, а только внутренняя – золотисто-коричневая – его часть. Поэтому нужно еще удалить как верхний с трещинами слой, так и внутренний – светло-коричневый.

“Важно понимать, что чага обладает полезными свойствами, только если вы её забрали с живой берёзы. Поэтому лучше по возможности собирать гриб самостоятельно. Так вы будете уверены, что ваш продукт качественный и полезный”, - подчеркнул грибник.

Он отметил, что настоящая живая чага при заваривании имеет насыщенный коричневый оттенок, почти как у кофе. Цвет чаги после заваривания также свидетельствует о её качестве.

Чага очень плотно сидит на дереве, поэтому руками снять её не получится. Лучше делать это с помощью пилы или топора – аккуратно отделите от ствола, в месте соединения с березой. Употребляют не весь гриб, а только внутреннюю золотисто-коричневую его часть. Поэтому нужно удалить верхний слой с трещинами слой.

Свежую чагу грибник посоветовал очистить и порубить на мелкие квадратики размером 2х2. В таком виде чагу стоит высушить. Делать это можно в духовке, в печке, в микроволновке, в сушилке. А можно дать грибу высохнуть в естественных условиях.

Сырье должно быть максимально свежим, потому что затвердевает очень быстро. После чагу можно применять для создания домашних настоев и чаёв.

Чем полезна чага?

Чага с давних времён активно использовалась в народной медицине. Ею лечат заболевания желудка, кожи, нервные расстройства и простуды.

Очень известна чага и как средство для профилактики раковых заболеваний. Некоторые исследователи, однако, склонны полагать, что её эффективность в этом вопросе переоценена, другие же полагают, что мощные антиоксидантные свойства чаги могут сделать гриб потенциальным кандидатом для лечения рака и диабета 2 типа.

Так, исследователи из Канады в 2023 году пришли к выводу, что чага обладает мощным и до конца неисследованным потенциалом, которому нужно найти больше применения в доказательной медицине.

Проведённые исследования показали, что гриб может быть использован как эффективное противовоспалительное, противовирусное и противоопухолевое средство.

Есть исследования, которые также доказали, что компоненты, находящиеся в составе гриба, могут противоборствовать повреждению ДНК человека в лимфоцитах.

Ранее Telegraf.news писал подробно о том, в лечении каких заболеваний можно использовать чагу, кому этот гриб противопоказан и что показали ранние исследования этого гриба.

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