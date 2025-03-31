Этот пасхальный пирог с необычной начинкой станет жемчужиной стола. Как приготовить?

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Опубликовано: 31.03.2025 18:13 , Обновлено: 31.03.2025

Приближается светлый праздник Пасхи – день, когда за праздничным столом, заставленным различными вкусностями, собирается вся семья. Удивите в этом году близких необычайно вкусным пасхальным пирогом с ароматной начинкой. Он станет достойным украшением вашего праздничного стола и придётся по душе каждому.

Пасхальный пирог с необычной начинкой

Он не только будет отлично смотреться на вашем праздничном столе, но и станет настоящей вкусовой бомбой!

Ингредиенты

Для теста: 250 г муки;

125 г холодного сливочного масла;

1 яйцо;

3-4 столовые ложки холодной воды;

щепотка соли. Для начинки:

8 яиц;

100 г бекона;

1 луковица;

100 г шампиньонов;

100 г тёртого сыра;

2 столовые ложки майонеза;

1 столовая ложка горчицы;

соль, перец, укроп по вкусу. Для декора:

несколько веточек свежего укропа.

Пасхальные яйца произведут фурор. Всего 2 ингредиента превратят их в произведение искусства

Приготовление

Приготовление теста:

Муку смешайте с солью. Холодное сливочное масло нарежьте кубиками и вотрите его в муку до получения крошки.

Вбейте яйцо, добавьте холодной воды и замесите гладкое тесто. Сформируйте шар, заверните его в пищевую плёнку и поставьте в холодильник на 30 минут.

Приготовление начинки:

Яйца отварите вкрутую, остудите, очистите и разрежьте пополам. Выньте желтки и выложите в миску.

Бекон, лук и шампиньоны мелко нарежьте и обжарьте на сковороде до готовности.

Желтки раздавите вилкой, смешайте с обжаренными ингредиентами, тёртым сыром, майонезом, горчицей, солью, перцем и измельчённым укропом.

Полученной начинкой наполните яичные белки.

Фото иллюстрационное

Выпечка пирога:

Разогрейте духовку до 180°C.

Раскатайте охлаждённое тесто и выстелите им форму для выпечки, сформировав высокие бортики.

Выложите на тесто фаршированные яйца.

Выпекайте корж в духовке около 30-40 минут, пока тесто не станет золотистым.

Украшение:

Остудите выпеченный пирог, украсьте свежим укропом и подавайте к столу.

Фото иллюстрационное

Советы:

Также для начинки можно использовать другие ингредиенты, такие как ветчина, сосиски, консервированный горошек или кукуруза.

Если вы хотите, чтобы пирог получился более пикантным, можно добавить в начинку мелко нарезанные солёные огурцы.

Вы можете использовать не только укроп, но и другие любимые пряные травы.

Ранее Telegraf.news писал, что кроме пасхальных яиц, праздничный стол на Пасху можно украсить особым салатом, в состав которого входят яйца. Он лёгкий, вкусный, быстро и просто готовится, и содержит особый ингредиент, придающий ему небольшую остринку.

Всего одна ложка этого – и ваш яичный салат на Пасху станет шедевром. Что еще понадобится?