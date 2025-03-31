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Этот пасхальный пирог с необычной начинкой станет жемчужиной стола. Как приготовить?

Этот пасхальный пирог с необычной начинкой станет жемчужиной стола. Как приготовить?
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Приближается светлый праздник Пасхи – день, когда за праздничным столом, заставленным различными вкусностями, собирается вся семья. Удивите в этом году близких необычайно вкусным пасхальным пирогом с ароматной начинкой. Он станет достойным украшением вашего праздничного стола и придётся по душе каждому.

Пасхальный пирог с необычной начинкой

Он не только будет отлично смотреться на вашем праздничном столе, но и станет настоящей вкусовой бомбой!

Ингредиенты

  • Для теста:

    250 г муки;

  • 125 г холодного сливочного масла;

  • 1 яйцо;

  • 3-4 столовые ложки холодной воды;

  • щепотка соли.

    Для начинки:

  • 8 яиц;

  • 100 г бекона;

  • 1 луковица;

  • 100 г шампиньонов;

  • 100 г тёртого сыра;

  • 2 столовые ложки майонеза;

  • 1 столовая ложка горчицы;

  • соль, перец, укроп по вкусу.

    Для декора:

  • несколько веточек свежего укропа.

Пасхальные яйца произведут фурор. Всего 2 ингредиента превратят их в произведение искусства

Приготовление

Приготовление теста:

  • Муку смешайте с солью. Холодное сливочное масло нарежьте кубиками и вотрите его в муку до получения крошки.
  • Вбейте яйцо, добавьте холодной воды и замесите гладкое тесто. Сформируйте шар, заверните его в пищевую плёнку и поставьте в холодильник на 30 минут.

Приготовление начинки:

  • Яйца отварите вкрутую, остудите, очистите и разрежьте пополам. Выньте желтки и выложите в миску.
  • Бекон, лук и шампиньоны мелко нарежьте и обжарьте на сковороде до готовности.
  • Желтки раздавите вилкой, смешайте с обжаренными ингредиентами, тёртым сыром, майонезом, горчицей, солью, перцем и измельчённым укропом.
  • Полученной начинкой наполните яичные белки.
Фото иллюстрационное
Фото иллюстрационное

Выпечка пирога:

  • Разогрейте духовку до 180°C.
  • Раскатайте охлаждённое тесто и выстелите им форму для выпечки, сформировав высокие бортики.
  • Выложите на тесто фаршированные яйца.
  • Выпекайте корж в духовке около 30-40 минут, пока тесто не станет золотистым.

Украшение:

  • Остудите выпеченный пирог, украсьте свежим укропом и подавайте к столу.
Фото иллюстрационное
Фото иллюстрационное

Советы:

  • Также для начинки можно использовать другие ингредиенты, такие как ветчина, сосиски, консервированный горошек или кукуруза.
  • Если вы хотите, чтобы пирог получился более пикантным, можно добавить в начинку мелко нарезанные солёные огурцы.
  • Вы можете использовать не только укроп, но и другие любимые пряные травы.

Ранее Telegraf.news писал, что кроме пасхальных яиц, праздничный стол на Пасху можно украсить особым салатом, в состав которого входят яйца. Он лёгкий, вкусный, быстро и просто готовится, и содержит особый ингредиент, придающий ему небольшую остринку.

Всего одна ложка этого – и ваш яичный салат на Пасху станет шедевром. Что еще понадобится?

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