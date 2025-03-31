Этот пасхальный пирог с необычной начинкой станет жемчужиной стола. Как приготовить?
Приближается светлый праздник Пасхи – день, когда за праздничным столом, заставленным различными вкусностями, собирается вся семья. Удивите в этом году близких необычайно вкусным пасхальным пирогом с ароматной начинкой. Он станет достойным украшением вашего праздничного стола и придётся по душе каждому.
Пасхальный пирог с необычной начинкой
Он не только будет отлично смотреться на вашем праздничном столе, но и станет настоящей вкусовой бомбой!
Ингредиенты
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Для теста:
250 г муки;
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125 г холодного сливочного масла;
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1 яйцо;
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3-4 столовые ложки холодной воды;
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щепотка соли.
Для начинки:
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8 яиц;
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100 г бекона;
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1 луковица;
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100 г шампиньонов;
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100 г тёртого сыра;
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2 столовые ложки майонеза;
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1 столовая ложка горчицы;
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соль, перец, укроп по вкусу.
Для декора:
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несколько веточек свежего укропа.
Пасхальные яйца произведут фурор. Всего 2 ингредиента превратят их в произведение искусства
Приготовление
Приготовление теста:
- Муку смешайте с солью. Холодное сливочное масло нарежьте кубиками и вотрите его в муку до получения крошки.
- Вбейте яйцо, добавьте холодной воды и замесите гладкое тесто. Сформируйте шар, заверните его в пищевую плёнку и поставьте в холодильник на 30 минут.
Приготовление начинки:
- Яйца отварите вкрутую, остудите, очистите и разрежьте пополам. Выньте желтки и выложите в миску.
- Бекон, лук и шампиньоны мелко нарежьте и обжарьте на сковороде до готовности.
- Желтки раздавите вилкой, смешайте с обжаренными ингредиентами, тёртым сыром, майонезом, горчицей, солью, перцем и измельчённым укропом.
- Полученной начинкой наполните яичные белки.
Выпечка пирога:
- Разогрейте духовку до 180°C.
- Раскатайте охлаждённое тесто и выстелите им форму для выпечки, сформировав высокие бортики.
- Выложите на тесто фаршированные яйца.
- Выпекайте корж в духовке около 30-40 минут, пока тесто не станет золотистым.
Украшение:
- Остудите выпеченный пирог, украсьте свежим укропом и подавайте к столу.
Советы:
- Также для начинки можно использовать другие ингредиенты, такие как ветчина, сосиски, консервированный горошек или кукуруза.
- Если вы хотите, чтобы пирог получился более пикантным, можно добавить в начинку мелко нарезанные солёные огурцы.
- Вы можете использовать не только укроп, но и другие любимые пряные травы.
Ранее Telegraf.news писал, что кроме пасхальных яиц, праздничный стол на Пасху можно украсить особым салатом, в состав которого входят яйца. Он лёгкий, вкусный, быстро и просто готовится, и содержит особый ингредиент, придающий ему небольшую остринку.
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