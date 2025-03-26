Пасхальные яйца произведут фурор. Всего 2 ингредиента превратят их в произведение искусства

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Опубликовано: 26.03.2025 17:26 , Обновлено: 25.03.2025

Пасхальные яйца многие белорусы привыкли окрашивать луковой шелухой. Но никогда не поздно попробовать новый способ покраски, чтобы получить необычные, разноцветные пасхальные яйца. Тем более что ингредиенты для окрашивания легкодоступны, а у некоторых они есть дома.

По традиции, на Пасху на столе обязательно должны присутствовать пасхальные яйца. Это связано с символизмом рождения и прихода новой жизни. Традиционно яйца красят в красный цвет, который ассоциируется с радостью и надеждой, символизируя радость Воскресения Христова и надежду на вечную жизнь. Но пасхальные яйца разноцветными и разнообразными, отражая творческий подход и индивидуальность каждой хозяйки.

Чем можно покрасить яйца на Пасху

Многие выбирают для окрашивания пасхальных яиц луковую шелуху. Это традиционный и хорошо зарекомендовавший себя способ покраски. В зависимости от количества шелухи можно регулировать интенсивность цвета — от светло-золотистого до глубокого коричневого.

Фото иллюстрационное

Также можно использовать готовые пищевые красители или натуральные: свёклу, куркуму, шпинат, петрушку, краснокочанную капусту, голубику, каркаде.

Как сделать необычные пасхальные яйца?

Если вы любите экспериментировать и пробовать что-то новое, используйте для окрашивания пасхальных яиц лак для ногтей. Эффект от этого способа окрашивания превосходит самые смелые ожидания. Лак позволяет создавать на яйцах необычные рисунки, а сам способ покраски довольно прост и не занимает много времени.

Фото иллюстрационное

Ингредиенты для росписи пасхальных яиц:

несколько свежих лаков для ногтей разных цветов (желательно, чтобы они сочетались друг с другом);

стеклянная или пластиковая ёмкость для воды такой глубины, чтобы полностью поместилось яйцо;

резиновые перчатки;

деревянная палочка или зубочистка;

поставка для яиц;

растительное масло;

небольшая губка или ватный диск;

вода.

Инструкция по окрашиванию яиц лаком для ногтей:

Хорошо вымойте яйца, сварите их вкрутую, полностью остудите и обсушите полотенцем. В ёмкость налейте воду комнатной температуры примерно до середины. Наденьте перчатки и возьмите два или более сочетающихся по цвету лака. Капните в воду по очереди лаки разного цвета. Если хотите получить мраморные разводы, проведите по лаку, который плёнкой покрывает поверхность воды, деревянной палочкой или зубочисткой. Если провести по лаку линию зигзагом, получатся красивые неровные полосы. Также можно нарисовать на лаке цветочные лепестки, проводя палочкой от края ёмкости к центру. Когда на поверхности воды появится нужный вам узор, аккуратно опустите яйцо в ёмкость. Лак хорошо оседает на скорлупе, обволакивая её. Положите яйцо на подставку чистой стороной вниз, чтобы оно высохло. После высыхания опустите яйцо в ёмкость с лаком чистой стороной. После окрашивания и полного высыхания смажьте яйца растительным маслом при помощи губки или ватного диска. Цвета станут яркими и блестящими!

Фото иллюстрационное

Не переживайте, что лак может нанести какой-либо вред здоровью. Такой способ окрашивания не должно вызывать опасений, так как скорлупа имеет довольно плотную структуру, а красящая плёнка очень тонкая и она не способна проникнуть сквозь поверхность яйца внутрь.

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