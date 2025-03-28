Всего одна ложка этого – и ваш яичный салат на Пасху станет шедевром. Что еще понадобится?

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Опубликовано: 28.03.2025 20:06 , Обновлено: 28.03.2025

Кроме пасхальных яиц, праздничный стол на Пасху можно украсить особым салатом, в состав которого входят яйца. Он лёгкий, вкусный, быстро и просто готовится, и содержит особый ингредиент, придающий ему небольшую остринку.

Рецептов салатов с яйцом существует огромное количество. Есть салат с яйцом и тунцом, с яйцом и зелёным луком, плавленым сыром и авокадо. Но салат с яйцом, консервированным горошком и маринованными грибами — настоящее лакомство, которое украсит пасхальный стол и придётся по вкусу гостям. В этот салат нужно обязательно добавить тёртый хрен — он придаст блюду особую изюминку.

Как приготовить салат с яйцом, консервированным горошком и маринованными грибами

Этот салат идеально подходит для праздничного стола на Пасху — сытный, ароматный и достаточно простой в приготовлении!

Фото иллюстрационное

Ингредиенты:

баночка маринованных грибов (около 300 г);

10 сваренных вкрутую яиц;

банка консервированного горошка;

5 средних солёных огурцов;

2 небольших зубчика чеснока;

соль и перец по вкусу;

майонез (можно заменить сметаной);

горчица;

тёртый хрен;

зелёный лук для украшения.

Приготовление:

Отварите яйца вкрутую. Для этого положите их в холодную воду, доведите до кипения и варите около 10 минут. Можно добавить в воду небольшое количество уксуса — если скорлупа лопнет во время варки, белок не растечётся. Затем остудите яйца в холодной воде, чтобы легче было очистить скорлупу. 2. Пока яйца готовятся, подготовьте остальные ингредиенты. Солёные огурцы нарежьте кубиками, с горошка слейте рассол. Также слейте рассол с грибов и нарежьте их кубиками. 3. Выложите в глубокую миску грибы, огурцы и прессованный чеснок. Также нарежьте кубиками сваренные вкрутую яйца и добавьте к остальным ингредиентам. 4. Добавьте в миску с ингредиентами 2 столовые ложки майонеза, столовую ложку горчицы, столовую ложку тёртого хрена, посолите и поперчите по вкусу. 5. Всё тщательно перемешайте и оставьте в холодильнике на несколько часов, чтобы ингредиенты пропитались соусом. 6. Перед подачей на стол переложите салат в красивый салатник и украсьте сверху мелконарезанным зелёным луком.

Ранее Telegraf.news публиковал еще один рецепт салата с маринованными грибами, также известного под названием «Лесная поляна». Он понравится не только своим вкусом, но и красивым внешним видом. Список ингредиентов небольшой, салат состоит из нескольких слоёв, а украшают его и придают пикантный вкус маринованные грибы.

Этот салат из маринованных грибов «Лесная поляна» идеален на Пасху. Что еще понадобится?