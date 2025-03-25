Этот салат из маринованных грибов «Лесная поляна» идеален на Пасху. Что еще понадобится?
Белорусы любят салаты, и ни один праздник не обходится без хотя бы одного. Поэтому мы предлагаем приготовить на Пасху необычный салат с маринованными грибами, который станет настоящим украшением праздничного стола.
Кто сказал, что на Пасху на столе должны быть только традиционные блюда? Салат с маринованными грибами, также известный под названием «Лесная поляна», понравится не только своим вкусом, но и красивым внешним видом.
Список ингредиентов небольшой, салат состоит из нескольких слоёв, а украшают его и придают пикантный вкус маринованные грибы.
[info_b]Можно использовать любые грибы, которые хотите – всё равно будет вкусно.[/info_b]
Очень красиво этот салат выглядит, если использовать маринованные опята.
Грибной салат на Пасху «Лесная поляна»
Ингредиенты:
- баночка маринованных грибов с красивыми шляпками (около 200-300 г);
- 1 куриная грудка;
- банка гороха или кукурузы;
- 4 яйца;
- Около 300 г солёных огурцов (можно заменить на маринованные);
- 300 г картофеля;
- 300 г моркови;
- пучок зелёного лука;
- около 1000 г сыра;
- майонез;
- соль, перец, любимые специи для маринования курицы.
Приготовление
- Сварите картофель и морковь, но проследите, чтобы овощи не переварились. Яйца нужно сварить вкрутую. Слейте жидкость с грибов и кукурузы или гороха.
- Отварной картофель, морковь, огурцы и яйца нарежьте кубиками, а сыр натрите на крупной тёрке. Мясо курицы нарежьте кубиками и посыпьте специями, но будьте осторожны с острым перцем, чтобы он не перебил вкус салата. Их специй к этому салату лучше всего подходит сладкая паприка, чеснок и перец с травами. Обжарьте мясо и отставьте остывать.
- Приготовьте круглую форму диаметром 24 см. Выстелите её пищевой фольгой и разложите ингредиенты салата слоями. Сначала положите в форму грибы. Их нужно разложить плотно друг к другу и шляпками вниз. Затем посыпьте их измельчённым зелёным луком. Далее выложите слой моркови и смажьте майонезом. Добавьте немного специй и соли и выложите слой курицы.
- Ещё раз смажьте майонезом, приправьте солью и перцем. Затем выложите нарезанные яйца и тёртый сыр, смажьте майонезом и приправьте специями и солью. Следующий слой – огурцы и кукуруза, тоже смазываем майонезом и приправляем. Последний слой салата – картофель.
- Накройте форму пищевой плёнкой и слегка прижмите ингредиенты. Поставьте салат в холодильник на ночь.
Перед подачей на стол снимите пищевую плёнку с салата и переверните её вверх дном на плоскую тарелку. Аккуратно снимите форму и фольгу, чтобы не испортить форму салата.
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