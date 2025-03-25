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Этот салат из маринованных грибов «Лесная поляна» идеален на Пасху. Что еще понадобится?

Этот салат из маринованных грибов «Лесная поляна» идеален на Пасху. Что еще понадобится?
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Белорусы любят салаты, и ни один праздник не обходится без хотя бы одного. Поэтому мы предлагаем приготовить на Пасху необычный салат с маринованными грибами, который станет настоящим украшением праздничного стола.

Кто сказал, что на Пасху на столе должны быть только традиционные блюда? Салат с маринованными грибами, также известный под названием «Лесная поляна», понравится не только своим вкусом, но и красивым внешним видом.

Список ингредиентов небольшой, салат состоит из нескольких слоёв, а украшают его и придают пикантный вкус маринованные грибы.

[info_b]Можно использовать любые грибы, которые хотите – всё равно будет вкусно.[/info_b]

Очень красиво этот салат выглядит, если использовать маринованные опята.

Грибной салат на Пасху «Лесная поляна»

Фото иллюстрационное
Фото иллюстрационное

Ингредиенты:

  • баночка маринованных грибов с красивыми шляпками (около 200-300 г);
  • 1 куриная грудка;
  • банка гороха или кукурузы;
  • 4 яйца;
  • Около 300 г солёных огурцов (можно заменить на маринованные);
  • 300 г картофеля;
  • 300 г моркови;
  • пучок зелёного лука;
  • около 1000 г сыра;
  • майонез;
  • соль, перец, любимые специи для маринования курицы.

Приготовление

  1. Сварите картофель и морковь, но проследите, чтобы овощи не переварились. Яйца нужно сварить вкрутую. Слейте жидкость с грибов и кукурузы или гороха.
  2. Отварной картофель, морковь, огурцы и яйца нарежьте кубиками, а сыр натрите на крупной тёрке. Мясо курицы нарежьте кубиками и посыпьте специями, но будьте осторожны с острым перцем, чтобы он не перебил вкус салата. Их специй к этому салату лучше всего подходит сладкая паприка, чеснок и перец с травами. Обжарьте мясо и отставьте остывать.
  3. Приготовьте круглую форму диаметром 24 см. Выстелите её пищевой фольгой и разложите ингредиенты салата слоями. Сначала положите в форму грибы. Их нужно разложить плотно друг к другу и шляпками вниз. Затем посыпьте их измельчённым зелёным луком. Далее выложите слой моркови и смажьте майонезом. Добавьте немного специй и соли и выложите слой курицы.
  4. Ещё раз смажьте майонезом, приправьте солью и перцем. Затем выложите нарезанные яйца и тёртый сыр, смажьте майонезом и приправьте специями и солью. Следующий слой – огурцы и кукуруза, тоже смазываем майонезом и приправляем. Последний слой салата – картофель.
  5. Накройте форму пищевой плёнкой и слегка прижмите ингредиенты. Поставьте салат в холодильник на ночь.

Перед подачей на стол снимите пищевую плёнку с салата и переверните её вверх дном на плоскую тарелку. Аккуратно снимите форму и фольгу, чтобы не испортить форму салата.

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