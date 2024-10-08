Эти 7 продуктов должны быть в морозильнике у каждого умного белоруса. Эксперт рассказала, что нужно заготовить до зимы

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 08.10.2024 09:37 , Обновлено: 15.11.2024

Существует множество отличных способов максимально использовать наши морозильные камеры. Они не только помогут сэкономить время, но и сделают так, что продукты не будут пропадать зря. По мнению британского эксперта по питанию Элеоноры Мейдмент, редактора журнала You's food, есть 7 вещей, которые должны быть в морозильной камере каждого, кто хочет оптимизировать свой рацион и сделать жизнь проще.

Остатки

Специалист рассказала, что она сторонник порционной готовки и замораживания остатков, поэтому ее морозилка в основном заполнена домашней едой.

“По возможности я храню все в пакетах для заморозки. Их можно укладывать друг на друга, что очень эффективно использует пространство морозильной камеры, к тому же они быстро размораживаются”, — поделилась женщина.

На них указаны:

название блюда,

дата приготовления,

количество порций (обычно 200-250 г на человека для рагу, 400 г на человека для супа),

примечания, например, «нужно посолить» или «добавить лимонный сок».

“Я также стараюсь съесть все в течение шести месяцев, чтобы морозилка не превратилась в кладбище объедков”, — добавила Мейдмент.

Овощная смесь

Овощная смесь (морковь, сельдерей, брокколи, цветная капуста, перец, свекла) отлично сочетается с многими блюдами, и ее можно купить в замороженном виде в большинстве крупных супермаркетов.

Это настоящая экономия времени. Еще один плюс — такую смесь не нужно размораживать, она готовится сразу.

Этот «тайный» элемент есть почти у всех морозильников. Вот почему его нужно использовать раз в 3 месяца

Бобовые

Отличной идеей также замораживать горошек, фасоль и бобы. Они подходят для приготовления риса и лапши, их можно варить в супах и бульонах.

Пакеты для заморозки можно укладывать друг на друга, что очень эффективно использует пространство.

Нарезанная замороженная тыква

Это действительно удобный продукт, поскольку, честно говоря удалять семена и нарезать тыкву — это утомительно. Готовую замороженную тыкву можно найти в супермаркетах, а можно заранее заготовить самостоятельно. Она отлично подходит для жарки или добавления в различные блюда.

Замороженные ягоды

Летом ягоды - настоящий рай для белорусов. Их можно собрать в лесу и наслаждаться бесплатно или же купить по приемлемой цене. А вот зимой стоимость свежих ягод может пробить потолок. Отличная альтернатива - покупать замороженные.

Кстати, к счастью, также можно самостоятельно заморозить ягоды дома, и благодаря этому они сохранят все свои питательные вещества.

После разморозки из них можно приготовить компот, кашу или другие блюда.

Петрушка, укроп, розмарин, шалфей и другое

Зимой бывает трудно достать свежие листья различных растений, которые отлично подходят в качестве специй, поэтому если вы их покупаете или собираете на огороде,, то стоит всегда замораживать остатки. Они намного лучше сушеных.

Вино

Специалист подчеркнула, что “никогда не позволяет открытой бутылке вина пропасть зря”.

Мейдмент замораживает его, (помечая, сколько осталось) и хранит для приготовления болоньезе или куриных запеканок.

Кстати, вино необходимо для идеального приготовления говядины. Однако его туда много не требуется. Поэтому, если вы не знаете, что делать с оставшимся вином, просто заморозьте его.

Ранее Telegraf.news писал, зачем класть в морозильную камеру муку. Большинство людей хранят ее в бумажной упаковке, в которой ее купили, или пересыпают ее в банку или жестянку. Но мало кто кладет ее в морозильную камеру, а зря. Это забытая хитрость, которая значительно облегчает жизнь и экономит кучу нервов и денег. Вот почему ее стоит знать и применять.

Зачем класть муку в морозильник сразу после покупки? Так вы избежите катастрофы на кухне