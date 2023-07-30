Эта скрытую функцию бутылок с маслом знают немногие. Нужно сделать два движения

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Опубликовано: 30.07.2023 18:43 , Обновлено: 11.09.2023

Вы когда-нибудь проливали слишком много масла на сковороду или в кастрюлю? Что ж, производители давно уже решили эту проблему, просто забыли рассказать белорусам, как правильно пользоваться такой простой вещью, как пластиковая бутылка для масла. Теперь мы готовы раскрыть вам ее тайную функцию.

Наверняка вы знаете (а многих это даже бесит), что для того, чтобы открыть бутылку с маслом, нужно оторвать пластиковую пробку (колечко которой часто выдергивается без пробки), расположенную под закручивающейся крышкой. Обычно, если все прошло хорошо, мы делаем это быстро и не задумываясь, а потом выбрасываем пробку в мусорное ведро. Однако это ошибка!

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Эта маленькая пробка выполняет секретную функцию, о которой мало кто знает. В следующий раз, когда вы откроете бутылку с маслом, подденьте пробку, но вместо того, чтобы выбросить ее, вставьте обратно в горлышко. Но в перевёрнутом виде.

Вот посмотрите на видео, как это делать:

Благодаря этому простому действию пробка превратится в удобный дозатор , который позволит отмерить нужное количество масла. Вы никогда не нальете в сковороду больше масла, чем вам на самом деле нужно. Это действительно работает, убедитесь сами!

Дело в том, что теперь масло не будет выплескиваться из бутылочки на сковороду, и вы сможете правильно его дозировать.

Новость Телеграф

А как узнать, сколько масла нужно для жарки?

Налейте на сковороду совсем немного масла и распределите его кисточкой по всей поверхности. Получилось покрыть все дно? Отлично, это правильное количество. Если не хватило - можно добавить еще немного. А вот если масло после размазывания начало растекаться по дну - его слишком много, не забудьте в следующий раз наносить меньше.

Ранее Телеграф писал, что многие хозяйки гордятся своей полкой растительных масел не в меньшей степени, чем мужчины — коллекцией элитного алкоголя. Но давайте разбираться, какое масло подходит для жарки, а какое — для салатов, ведь сегодня ассортимент магазинов широк и выбрать действительно есть из чего.

Новость Телеграф