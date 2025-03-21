Эта рыба с запахом огурца заставит забыть о минтае и треске. Чем полезна белорусам?
В дополнение к традиционным видам рыбы, таким как треска или минтай, белорусам также стоит обратиться к менее известным видам, которые могут удивить своим вкусом и пользой для здоровья. Одним из них является корюшка – рыба, богатство питательных веществ которой делает её достойной внимания.
Корюшка относится к проходным рыбам, которые часть жизни проводят в солёных морях, а часть — в пресноводных реках.
[info_b]В Беларуси ее ловить нельзя, она занесена в Красную книгу. Но, например, в одной из популярной торговой сети, продают мороженую корюшку из Эстонии. Также можно купить вялено-сушеный вариант.
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Из-за изменений климатических условий в последние годы корюшка стала менее доступной, но продолжает цениться любителями.
Многие люди не догадываются, что это очень вкусная и полезная рыба, богатая питательными веществами. Кроме того, у неё не так много костей, что позволяет добавлять эту рыбу даже в детский рацион.
Нежное мясо корюшки легко поддаётся обработке, а свежая рыба пахнет огурцом.
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Польза корюшки для организма
Эта рыба богата белком, омега-3 жирными кислотами и минералами, такими как йод, железо, кальций и фосфор. Есть в корюшке и витамин D, который способен усиливать иммунную систему человека и помогать ей противостоять вирусам. Также этот витамин необходим для усвоения кальция и тем самым способствует здоровью костей.
Регулярное употребление корюшки положительно влияет на обмен веществ и укрепляет иммунитет организма. Также, согласно данным Национальных институтов здоровья США (NIH), употребление рыбы сокращает риск развития сердечной недостаточности и ишемической болезни сердца.
Таким образом, корюшка — это хороший выбор для людей, которые заботятся о здоровье.
Как правильно употреблять в пищу корюшку?
Она прекрасно сочетается с картофелем, рисом или свежими овощами. Популярный способ приготовления корюшки – обвалять в панировке и обжарить до золотистого цвета на сливочном масле.
Также хороша корюшка в вяленом и маринованном виде. Стоит попробовать эту рыбу в разных версиях, чтобы узнать, какая из них вкуснее.
Кому нельзя есть корюшку?
Людям с аллергией на рыбный белок следует избегать всех видов рыбы, включая корюшку, исключить риск аллергической реакции.
Кроме того, если у вас есть заболевание почек или печени и вам необходимо соблюдать ограничительную диету, проконсультируйтесь с врачом о включении корюшки в свой рацион, поскольку в ней есть жир. В случае проблем со здоровьем, связанных с обменом веществ, также стоит подумать об ограничении потребления рыбы, особенно с повышенным содержанием жира.
Кстати, многие полагают, что свежая рыба на магазинном прилавке гораздо лучше, чем замороженная. Однако норвежские учёные провели исследование и теперь спешат оспорить эту теорию. Telegraf.news узнал, в чём разница и как нужно размораживать рыбу, что бы она не утратила своего качества.
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