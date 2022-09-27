Ученые предупредили об опасности блюда «Спящая курица»

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Опубликовано: 27.09.2022 12:02 , Обновлено: 11.09.2023

В TikToke набрал популярность способ приготовления цыпленка в маринаде под названием «Спящая курица» (или «Сонная курица»). На это обратили внимание специалисты американского санитарного надзора и предупредили об опасности.

На видео с приготовлением «Спящей курицы» пользователи обильно поливают куриное мясо лекарствами от кашля под названием NyQuil. Он содержит парацетамол, декстрометорфан (производное морфина) и доксиламин (снотворное и седативное средство). То есть, безрецептурный сироп от кашля (или другие средства от простуды) используют в качестве маринада.

Тиктокеры говорят, что приготовленное блюдо вызывает сонливость.

В Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) предупредили, что такую курицу опасно не только есть, но даже готовить.

По словам специалистов, нагревании делает лекарство более концентрированными, поэтому оно может изменить свои свойства.

«Даже если вы не едите курицу, вдыхание паров лекарства во время приготовления пищи может привести к попаданию большого количества лекарства в ваш организм. Это может даже повредить ваши легкие», — заявили там.

В компании TikTok тоже отреагировали на тренд «Спящая курица». Под видео они разместили предупреждение:

«Некоторые онлайн-испытания могут быть опасными, тревожными и даже сфабрикованными. Узнайте, как распознавать опасные вызовы, чтобы защитить свое здоровье и благополучие».

[info_b]Кстати, это не первый раз, когда пользователи TikTok в своих видео используют большое количество безрецептурного лекарства от аллергии, содержащего дифенгидрамин, чтобы вызвать галлюцинации. В американском FDA сообщили, что эксперимент во многих случаях заканчивался посещением больницы, а в некоторых случаях даже смертью от передозировки.[/info_b]

При этом, как пишет Techcrunch, многие пользователи в этом тренде, наоборот, возмущаются, насколько абсурдно приготовление курицы в лекарствах.

Говорят, что это не столько челлендж в TikTok, сколько мем, который появился на 4chan в 2017 году и «почти наверняка был опубликован троллем». С тех пор идея «сонной курицы» периодически всплывала на таких сайтах, как YouTube, и даже ранее в этом году врачи предостерегали подростков от самостоятельного приготовления блюд с добавлением сиропа NyQuil.

https://twitter.com/trjstn/status/855160995609808896?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E855160995609808896%7Ctwgr%5Ecac295d1937d417d84b14a0af85cc84de26e8308%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Ftechcrunch.com%2F2022%2F09%2F21%2Fnyquil-chicken-fda-warning-tiktok-trend%2F

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