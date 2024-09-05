Добавьте 2 ст.л. этой жидкости в варенье. Она усилит вкус и добавит пикантную нотку

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 05.09.2024 14:29 , Обновлено: 05.09.2024

Какая зима без домашнего варенья? Банки с джемом мы начинаем заготавливать летом и осенью, чтобы порадовать себя холодными морозными вечерами. А чтобы наслаждаться неповторимым вкусом и ароматом, стоит знать несколько хитростей. Например, добавьте в варенье один неочевидный ингредиент, который сделает его еще вкуснее.

Так, еще наши бабушки лили в джемы… уксус. Тип продукта зависит от того, какого вкуса вы хотите добиться. Для варенья, которое будет использоваться в пирогах или блинах, стоит добавить яблочный уксус - он нежный и имеет фруктовые нотки. А также прекрасно подчеркивает и усиливает сливовый аромат.

Если вы хотите приготовить более сухой вариант джема, используйте винный уксус. Он улучшит цвет вашего конфитюра и придаст ему более изысканный вкус. Такой сливовый джем будет отлично сочетаться, например, с жареным мясом.

Яблочный уксус

А украинский шеф-повар Евгений Клопотенко посоветовал добавлять бальзамический уксус в малиновое варенье с апельсином, чтобы придать особую пряную нотку.

Уксус, помимо вкуса, влияет на свежесть варенья. Благодаря его бактерицидным и фунгицидным свойствам консервы будут оставаться свежими и вкусными гораздо дольше. Добавление этого продукта просто предотвращает появление плесени и порчи.

Как сделать яблочный уксус дома за копейки? Понадобится кожура и еще два продукта

Как приготовить вкусное сливовое варенье с добавлением уксуса?

Ингредиенты:

5 кг слив;

2 ст. л. уксуса;

600 г сахара.

[info_b]В рецепте используется обычный сахар. Вы можете заменить его, например, ксилитом. Добавляйте его в тех же пропорциях.[/info_b]

Вымойте сливы, разрежьте их пополам и удалите косточки. В большую кастрюлю выложите поочередно слои ягод и сахара. Сверху полейте уксусом. Накройте кастрюлю крышкой и поставьте в сухое, темное и прохладное место на 12 часов.

По истечении этого времени поставьте кастрюлю на плиту, на самый маленький огонь, и готовьте, не закрывая крышкой, около 4 часов, пока сливы полностью не размягчатся и не пустят сок. Не перемешивайте ягоды в течение этого времени. С помощью половника слейте лишний сок.

Горячие сливы разложите в вымытые и ошпаренные банки. Закрутите и пастеризуйте около 20 минут. Переверните банки вверх дном. Когда они остынут, поставьте их в кладовку и наслаждайтесь вкусными консервами всю зиму.

https://telegraf.news/eda/kak-prigotovit-varene-iz-kabachka-etot-prostaya-zagotovka-zamenit-yablochnoe-povidlo/

Рецепт малинового варенья с апельсином

Ингредиенты:

малина – 1 кг;

сахар – 500 г;

мякоть апельсина – 100 г;

цедра половины апельсина;

бальзамический уксус — 30 мл.

Способ приготовления:

Отберите малину, оставив только целые и неповрежденные ягоды. Поместите их в кастрюлю, посыпьте сахаром и дайте настояться 20-30 минут, чтобы малина выделила сок.

Поставьте кастрюлю на средний огонь и доведите до кипения, регулярно помешивая. Варите варенье в течение 5-10 минут после закипания.

Нарежьте апельсин мелкими дольками и добавьте в варенье. Влейте бальзамический уксус и готовьте еще 5 минут.

Разлейте горячее варенье по стерилизованным банкам и закройте крышками.

Ранее Telegraf.news публиковал рецепты яблочного варенья. Приготовить его можно совершенно по-разному, и каждое из них будет иметь своих поклонников. Попробуйте сделать заготовки по этим 5 рецептам. Они точно не будут пылиться на полках.

Как заготовить варенье из яблок на зиму? Нашли 5 вкуснейших рецептов на любой вкус