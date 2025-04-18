"До сих пора не открыла" - Белоруска пожаловалась на упаковку брестской намазки. Подписчики подсказали решение

🎥 Видео

Опубликовано: 18.04.2025 16:51 , Обновлено: 18.04.2025

Белоруска опубликовала в TikTok ролик, где пожаловалась на упаковку товара брестской компании Bremor. Пластиковая баночка с риетом (продукт наподобие паштета, но с неоднородной консистенцией, мясными волокнами) не давала открыть себя. Оказалось, что автор видео не единственная, кто столкнулся с такой проблемой.

Девушка показала, как пыталась открыть баночку с мясным риетом с томатами, но пленка не поддавалась. “Санта Бремор”, что за клей у вас? Мне кажется, он может заменить человечеству изоленту”, - считает белоруска.

В подписи к видео она добавила: “Ходят слухи, что я до сих пор пытаюсь открыть эту банку”.

“Наконец кто-то высказался про это. Я яростный фанат их продукции, но эти запайки - ну капец просто. Я хочу поесть, а оно не открывается”, - поделилась таким же опытом одна комментаторша.

“Да, это началось совсем недавно. Просто невозможно вскрыть, приходится ножом резать”, - пожаловался другой. Еще одной пользовательнице TikTok тоже пришлось орудовать кухонным инструментом: “Я сегодня тоже такой открывала - не открыла. Ножом пробила”.

“Пусть на обувной завод клей продадут”, - предложил юзер. С ним поспорили, что это клей: “Это не клей, это термоупаковочная машина. Подскажите, пожалуйста, дату изготовления, номер партии и смены (если еще не выбросили)”. Автор ответила, что “до сих пор не открыла, не то что выбросила”.

Еще одна комментаторша утверждала, что это “не одна партия такая”. “Я уже три раза брала - не открыть. Раньше такого не встречалось”, - написала она. “Я так устала пытаться открывать их, что просто режу крышку”, - пожаловалась другая пользовательница TikTok.

Но кто-то предложил открыть банку, придержав ее: “Может, потому, что нужно придержать банку и отодрать, не? Люди, как первый раз”.

“Видно же, что даже не старалась, и типа не может открыть”, - думает комментаторша. Автор видео ответила: “Да конечно, тут уже человек 30 отписалось, что у них тоже ничего не открывается. И я писала, что ранее у меня было все норм. Видимо, партия такая. Я очень старалась открывать, это нереально”.

А еще один юзер просто пошутил: “Самое время [так называется бренд этого продукта от компании. - прим. ред.]. Походу, оно еще не пришло, пока не достойны открыть ее”.

Ранее Telegraf.news писал, что один из пользователей TikTok выложил ролик, в котором пожаловался на проблему с открытием шоколадных конфет гомельской кондитерской фабрики “Спартак”. На краях упаковки не было привычных зубчиков, потянув за которые можно было легко открыть изделие.

«Нужна крепкая психика» — Белорус пожаловался на упаковку гомельских конфет. Подписчики дали советы

Позже фабрика “Спартак” ответила на новость Telegraf.news. Представители компании пообещали вернуть привычные покупателю зубчики на упаковку.

«Крепкая психика» не понадобится? Гомельский «Спартак» пообещал вернуть зубчики на упаковку своих конфет