Как приготовить домашний соус песто? Понадобится всего 15 минут и 5 продуктов
Песто — это итальянский соус, который стал популярным во всем мире благодаря своему неповторимому вкусу и аромату. Однако, многие люди думают, что его приготовление — это долгий и сложный процесс. На самом деле, вы можете приготовить соус песто в домашних условиях всего за 15 минут, используя всего 5 простых ингредиентов. Мы узнали простой способ вам, как это сделать, чтобы вы могли наслаждаться свежим и ароматным соусом в любое время.
Из чего делают соус песто?
Традиционно состоит из толченого чеснока, кедровых орехов, крупной соли, листьев базилика и твердого сыра, смешанных с оливковым маслом.
В некоторых рецептах вместо кедровых орехов используют другие, например, грецкие или миндальные. Но основные ингредиенты всегда остаются теми же.
Ароматный соус можно найти в банках супермаркетов по всему миру. Однако дома можно сделать его быстро и легко, а, главное, все ингредиенты будут точно натуральными.
Классический соус песто можно приготовить всего за 15 минут, поэтому вы не будете часами торчать на кухне. Кроме того, в его состав входят всего пять ингредиентов, поэтому вы точно не разоритесь.
[info_b]Кстати, песто можно сочетать с пастой, хлебом, сырыми или вареными овощами, а также смешивать со сметаной, греческим йогуртом, сливочным или козьим сыром.[/info_b]
По рецепту получается 250 мл соуса песто и около 88 калорий на столовую ложку, передает Express.co.uk.
Рецепт домашнего соуса песто
Ингредиенты:
- 50 г кедровых орехов;
- 80 г базилика;
- 50 г пармезана (или альтернативного);
- 150 мл оливкового масла;
- 2 зубчика чеснока.
Способ приготовления
Разогрейте небольшую сковороду на слабом огне. Положите на нее кедровые орехи и готовьте до золотистого цвета, периодически встряхивая.
Переложите готовые кедровые орехи в кухонный комбайн вместе с базиликом, пармезаном, оливковым маслом и зубчиками чеснока. Взбейте до однородности. Приправьте по вкусу.
Это блюдо можно хранить в холодильнике около недели. Его также можно заморозить.
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