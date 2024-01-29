Этот необычный и простой способ поразил многих. Как приготовить идеальную яичницу?

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 29.01.2024 11:30 , Обновлено: 29.01.2024

Яичница-глазунья — это одно из самых популярных и любимых блюд, которое можно приготовить за считанные минуты. Однако, многие сталкиваются с проблемой — желток не получается достаточно жидким, а белок — слишком неаккуратным. Как же легко добиться наилучшего результата? Попробуйте этот нетривиальный способ.

Существует множество техник приготовления “идеального” яйца, и у большинства людей есть свой любимый рецепт яичницы или омлета.

Но недавно в социальных сетях стал популярным один из альтернативных способов, который называется “eggvelope”, или “яйцеконверт”, “яичный конверт”.

Смысл в том, что сначала на сковороду льют белок, после кладут желток. А затем заворачивают все в конвертик.

Чтобы попробовать этот метод, вам понадобятся всего два кухонных инструмента:

сковорода с антипригарным покрытием;

шумовка (необязательно).

Как приготовить яйцеконверт? Инструкция и видео

С помощью шумовки отделите желток от белка (но это можно сделать и вручную). Затем нагрейте сковороду и добавьте немного масла.

Вылейте яичный белок на сковороду и распределяйте, пока не получится тонкий слой. Подождите немного, пока белок не схватится, и после выложите в центр яичный желток.

Аккуратно сложите яичный белок поверх желтка пальцами или палочками для еды. Белок нужно сложить вертикально, а затем горизонтально, чтобы получился конвертик.

Переверните конвертик, чтобы он обжарился с обеих сторон.

[info_b]Переложите блюдо на тарелку и подавайте либо отдельно, с ломтиком тоста, либо с небольшим количеством сыра.[/info_b]

Видео с техникой приготовления опубликовали Sunny Cuisine в TikTok, и с тех пор он разошелся по социальным сетям.

[link href=“https://www.tiktok.com/@sunnycusine?refer=embed” title=“@sunnycusine” target=“_blank” rel=“noopener”] @sunnycusine [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/delicacies?refer=embed” title=“delicacies” target=“_blank” rel=“noopener”] #delicacies [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/eggchallenge?refer=embed” title=“eggchallenge” target=“_blank” rel=“noopener”] #eggchallenge [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/food?refer=embed” title=“food” target=“_blank” rel=“noopener”] #food [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/What-If-I-Told-You-I-Like-You-6558154638481167375?refer=embed” title=”♬ What If (I Told You I Like You) - Johnny Orlando & Mackenzie Ziegler” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ What If (I Told You I Like You) - Johnny Orlando & Mackenzie Ziegler [/link]

Например, в Twitter аккаунт @HowThingsWork_., ролик собрал уже более 19 миллионов просмотров.

[Twitter_widget url=“https://twitter.com/HowThingsWork_/status/1750594925018886599?s=20”].

Ранее Телеграф писал, что яйца богаты белком и целым рядом питательных веществ, к тому же они вкусны. Кроме того, их можно подавать в самых разных вариантах, так что они быстро не надоедают. Однако польза яиц для здоровья зависит от способа приготовления. Мы часто варим яйца, но в какой форме лучше — вкрутую или всмятку?

Вкрутую или всмятку? Эксперты рассказали, как лучше варить яйца