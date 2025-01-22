"Чуть не заплакала" — Рецепт "Картошечки с курочкой" набрал в TikTok 2,7 млн просмотров. Что всех так впечатлило?

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Опубликовано: 22.01.2025 14:59 , Обновлено: 22.01.2025

В суете будней нет-нет да и хочется разнообразить рацион блюдом, готовка которого не отнимет много времени, а результат стабильно порадует вкусом и продолжительной сытостью. Если обычные мясо и картошка давно приелись, присмотритесь к этому простому рецепту от "бабушки", который журналисты Telegraf.news нашли на просторах TikTok.

Пользователь социальной сети опубликовал рецепт отличного простого блюда “Картошечки в сливочном соусе с курочкой и ветчиной”, аромат которого можно почувствовать через экран.

Все бы ничего, но трек сразу вызвал недоумение у комментаторов: “Под такую песню драматичную я еще рецепт картошки не смотрела, даже жалко стало картошку”.

Другая пользовательница сети вторила: “Чуть не заплакала из-за вашего рецепта, очень душевно”. Зритель под ником Уйди отсюда заключил: “Под такую песню резать буду явно не картошку”. Пользовательница Дарья добавила: “Музыка убила, описание добило”.

Речь идет о композиции “Там нет меня” в исполнении певицы Валерие.

А как приготовить блюдо, которое вызвало столько чувств?

Вот необходимый список продуктов и способ приготовления:

Взять 8 штук картошки и нарезать кубиками; Сварить до готовности; Обжарить куриное филе с луком в сливочном масле до готовности, посолить и поперчить; Добавить ветчину и продолжить жарить на медленном огне еще 1 минуту; Влить в сковородку сливки и потомить содержимое 3 минуты; Добавить к мясу картошку, посыпать сыром и все перемешать; Сдобрить блюдо зеленью. Готово!

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Автор видео объяснил: “Это блюдо мне готовила очень часто моя самая любимая бабушка, которой не стало летом”.

После такого трогательного признания аудитория расчувствовалась. Кто-то даже поддержал: “Сотни человек приготовят это блюдо в память о Вашей бабулечке❤️”, “Рецепт невероятно вкусный. Спасибо вам и бабуле за него, она смотрит на вас и гордится”.

[info_b]Видеорецепт можно посмотреть по ссылке[/info_b]

Ранее telegraf.news отмечал, что TikTok — неиссякаемый источник не только рецептов блюд, но и простых и практичных решений, о которых ранее не приходилось и догадываться. Так, один из пользователей соцсети недавно поделился простым способом приготовить картошку по-деревенски. По признанию автора видео, он годами не знал о том, что известное блюдо можно приготовить таким образом.

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