"Какая же она офигенная" - Тиктокер поделился идеей, как дома приготовить картошку "по-деревенски". Что удивило зрителей?

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Опубликовано: 15.11.2024 12:12 , Обновлено: 15.11.2024

TikTok - неиссякаемый источник не только рецептов блюд, но и простых и практичных решений, о которых ранее не приходилось и догадываться. Так, один из пользователей соцсети недавно поделился простым способом приготовить картошку по-деревенски. По признанию автора видео, он годами не знал о том, что известное блюдо можно приготовить таким образом.

Как рассказал пользователь с ником chestniymaster, идею он подсмотрел в TikTok, а когда попробовал, не смог сдержать восторга.

“Смотрите, друзья, какая офигенная идея по приготовлению куриных лапок. Сок капает на картошечку, и получается картошечка по-селянски! Красота!” - восхитился автор ролика.

Видео с запеканием куриных ножек, подвешенных на решётке в духовке, и противнем с картошкой внизу он выложил в своих социальных сетях. В TikTok ролик быстро завирусился, собрав 6 миллионов просмотров и вызвав жаркую дискуссию в комментариях.

Одни комментаторы заявили, что давно готовят таким образом, другие же, как и автор, впервые открыли для себя такой метод.

“Идея классная. Тоже так делаю и уже давно!” - написал один из комментаторов в TikTok.

“Твою налево. В свои 39 впервые увидел. А я готовить очень люблю”, - удивился другой пользователь.

“А как ты вставил туда? Они же жёсткие, эти прутья”, - задался вопросом один из пользователей, на что в комментариях ему ответили, что “посередине прутья легко отгибаются”.

Другие задались вопросом, как голени не сваливается вниз во время готовки, ведь при запекании мясо должно усохнуть. Но нашлись те, кто напомнил, что голень держится за решётку косточкой, а не мясом.

Некоторые комментаторы признались, что пробовали такой способ, но остались недовольны, так как курица получается очень сухой. На это автор видео заметил, что если готовить при пониженной температуре, “получается как нужно”, и голени выходят мягкими внутри и хрустящими снаружи.

Кто-то порекомендовал заворачивать кончики голеней в фольгу, чтобы те не сгорели.

Однако нашлись и те, кто посчитал способ непрактичным. Мол, после такой готовки придётся отмывать всю духовку и решётку.

“Пробовала, брызгает по всем поверхностям. И потом решетку тяжело отмыть, потому что объёмная, негде замочить. Если только в ванной. Стрёмный лайфхак”, - высказалась одна из пользовательниц. Автор ответил ей, что вымыл духовку за 5 минут.

“Почитала комменты, и вопрос знатокам: зачем нужна духовка, если в ней не готовить?! Ответьте, пожалуйста, те, кто пишет: загадил, убирать… Автор молодец”, - не согласился один из подписчиков.

К слову, автор видеоролика решил не останавливаться лишь на эксперименте с картошкой и таким же образом запёк куриные голени с гречкой. По его словам, такой способ позволяет приготовить гарнир без воды.

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