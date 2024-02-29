"Что значит сухие?" - Белорусов удивили смесью для приготовления драников. Что это такое?
На полках белорусских магазинов появились сухие драники. Узнали, что это и как их превратить в обычные?
Не все белорусы с энтузиазмом восприняли такой продукт.
“Сухие драники… Мы все дальше от Бога” - поделился грустью один из пользователей X (бывший Твиттер).
“Замороженные? Что значит сухие?”, - спросил один из пользователей Твиттера.
“Я думаю такие же как и сухое пюре”, - дал туманную оценку другой.
Что за продукт?
Смесь для приготовления драников выпустила компания “МашПищеПрод”, расположенная в Марьиной Горке недалеко от Минска. Она давно уже производит чипсы, снеки, картофельное пюре и кукурузные палочки.
Вообще, сухие драники этого изготовителя на полках белорусских магазинов можно было найти в 2016-2017 годах, однако потом данная продукция исчезла. Сейчас появилась снова, пачка стоит около 4 рублей .
“МашПищеПрод” выпускает сухие драники “По-домашнему” четырех видов: простые, с морковкой и чесноком, с укропом, с перцем.
В одной пачке - 200 граммов сухой смеси. В зависимости от вкуса продукции это либо два пакета по 100 граммов, либо один в 200 граммов. В составе - картофель сушеный, мука пшеничная, крахмал картофельный, соль, сыворотка молочная сухая подсырная, лук репчатый сушеный, сода.
Как из сухих драников сделать обычные
Производитель предлагает следующий способ приготовления продукта: пищевой концентрат залить холодной водой, поставить для набухания на 20 минут, затем тщательно перемешать и жарить на смазанной растительным маслом сковороде до готовности.
На выходе обещают 14-16 драников из одной пачки.
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