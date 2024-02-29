"Что значит сухие?" - Белорусов удивили смесью для приготовления драников. Что это такое?

Опубликовано: 29.02.2024 16:11 , Обновлено: 29.02.2024

На полках белорусских магазинов появились сухие драники. Узнали, что это и как их превратить в обычные?

Не все белорусы с энтузиазмом восприняли такой продукт.

“Сухие драники… Мы все дальше от Бога” - поделился грустью один из пользователей X (бывший Твиттер).

“Замороженные? Что значит сухие?”, - спросил один из пользователей Твиттера.

“Я думаю такие же как и сухое пюре”, - дал туманную оценку другой.

Что за продукт?

Смесь для приготовления драников выпустила компания “МашПищеПрод”, расположенная в Марьиной Горке недалеко от Минска. Она давно уже производит чипсы, снеки, картофельное пюре и кукурузные палочки.

Вообще, сухие драники этого изготовителя на полках белорусских магазинов можно было найти в 2016-2017 годах, однако потом данная продукция исчезла. Сейчас появилась снова, пачка стоит около 4 рублей .

“МашПищеПрод” выпускает сухие драники “По-домашнему” четырех видов: простые, с морковкой и чесноком, с укропом, с перцем.

В одной пачке - 200 граммов сухой смеси. В зависимости от вкуса продукции это либо два пакета по 100 граммов, либо один в 200 граммов. В составе - картофель сушеный, мука пшеничная, крахмал картофельный, соль, сыворотка молочная сухая подсырная, лук репчатый сушеный, сода.

Как из сухих драников сделать обычные

Производитель предлагает следующий способ приготовления продукта: пищевой концентрат залить холодной водой, поставить для набухания на 20 минут, затем тщательно перемешать и жарить на смазанной растительным маслом сковороде до готовности.

На выходе обещают 14-16 драников из одной пачки.

Ранее Телеграф рассказывал о новинке “Коммунарки” - “шедевральном” шоколаде. В составе - «особое «карамелизованное» молоко» и «карамелизованная» сыворотка.

«На любителя диковинки» — «Коммунарка» представила новый «шедевральный» шоколад. Почём?

Порадовала белорусов новинками и “Аливария”. Не так давно компания выпустила светлое пиво, по внешним и вкусовым характеристикам напоминающее игристое вино.

Кофе, молоко и американский ингредиент. В Беларуси появилось «пивное шампанское»