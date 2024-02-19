«На любителя диковинки» - «Коммунарка» представила новый «шедевральный» шоколад. Почём?

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Опубликовано: 19.02.2024 09:45 , Обновлено: 09.01.2025

Минская кондитерская фабрика "Коммунарка" на днях презентовала шоколадную новинку - молочный шоколад "Эль Карамель", который в компании назвали не иначе как "настоящим шедевром". Узнали, в чём уникальность новинки, что говорят о ней те, кто уже успел попробовать, и где и почём её можно найти.

На официальной страничке в Instagram компании заявили, что секретом нового шоколада стало “особое “карамелизованное” молоко” и некая “карамелизованная” сыворотка. Именно они, по словам специалистов, “придают шоколаду уникальный вкус, цвет и аромат”.

“Но не только это делает “Эль Карамель” настоящим шедевром. В нем также присутствуют натуральные добавки в виде кокосовой стружки, попкорна и фруктовых кусочков малины, которые добавляют шоколаду интересные нотки и особую изюминку”, - пояснили в “Коммунарке” (отметим, что кокос, малина и попкорн - это три разных вида шоколада линейки “Эль Карамель”).

При этом тем, кто не любит сильно приторные сладости, по мнению сотрудников компании, новинка также придётся по вкусу, поскольку шоколад, по их словам “идеально сбалансирован” .

Новинку уже можно найти на полках столичных гипермаркетов. Например, в Green его продают по 5 рублей за стограммовую плитку. Некоторые сладкоежки уже успели её попробовать и даже поделились впечатлениями в комментариях.

“Попробовали. Очень вкусный. Молодцы. Творческих вам успехов”, - написал один из пользователей соцсети.

По словам другого, новинка “на любителя диковинки”, а раньше у “Коммунарки “были и повкуснее эксперименты”.

Один из минских блогеров, который публикует свои обзоры на новинки белорусских компаний и столичные заведения под ником checkpoint.by, также попробовал все три шоколадки “Эль Карамель”. Кокосовую и попкорновую плитку блогер посчитал слишком приторной и заявил, что “цену она не оправдывает”, а вот сочетание шоколада с малиной для него “открыло новую планету”. Впрочем, в комментариях блогер признал, что для стоимость шоколадки всё же “дороговата”.

Ранее Телеграф сообщил, что в конце декабря прошлого года в интернете появилось несколько сайтов, на которых неизвестные люди организовали розыгрыши призов якобы от имени “Коммунарки”. Фабрика заявила, что не имеет к ним отношения.

«Коммунарка» предупредила белорусов о поддельных «розыгрышах» от ее имени. Куда не стоит кликать?