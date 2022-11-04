Для чего предназначена четвертая сторона терки? Мы раскрыли секрет

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Опубликовано: 04.11.2022 13:36 , Обновлено: 14.09.2023

Даже у самых простых приспособлений, таких как терка, могут быть дополнительные способы применения, о которых вы, возможно, никогда не задумывались.

Недавно один сбитый с толку пользователь Reddit опубликовал изображение четырехсторонней коробчатой терки с крошечными отверстиями на одной из сторон. Обычное дело. Но для многих оказалось, что эта четвертая сторона терки загадочнее темной стороны Луны. В подписи он написал: “Кто-нибудь когда-нибудь пользуется этой частью терки? Для чего это вообще нужно???”

Комментируя пост, которым поделились в ветке Casual UK на Reddit, автор добавил: “Все, что это когда-либо делало, - это причиняло боль моей руке, но я буквально никогда не пользовался этими мелкими дырками на терке. Обычно просто использую другую сторону для тертого сыра.”

Оказывается, он был не одинок в своем замешательстве, так как многие другие люди также не знали о том, для чего предназначалась эта обратная самая мелкая сторона терки.

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Один из комментаторов пошутил: “Это для того, чтобы испортить губку во время мытья посуды”.

“А я думал, это нужно для того, чтобы разорвать твои костяшки пальцев в клочья, когда доберешься до конца имбиря”, - поразмышлял другой.

Вы не поверите, но последний комментатор был недалек от истины.

“Лимон, мускатный орех, имбирь, пармезан… куча всего”, - раскрыл тайну опытный в кухонных делах подписчики Reddit.

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“Твердые сыры, такие как пармезан и грана падано… Это для мелко натертого сыра. Если вы хотите текстуру пармезана с сыром чеддер”, - уточнил другой эксперт.

Для тех, кто все еще не уверен, кулинарные эксперты в Marthastewart.com также объяснили, для чего можно использовать эту сторону терки. По их словам, “отверстия для измельчения меньшего размера предназначены для мелкой терки сыра и шоколада”.

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