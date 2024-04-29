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Что не стоит есть на ужин, чтобы утром не было проблем со стулом? Замените этими продуктами

Что не стоит есть на ужин, чтобы утром не было проблем со стулом? Замените этими продуктами
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Чтобы позаботиться о здоровье кишечника, стоит перейти на сбалансированный и разнообразный рацион. Употребление продуктов, богатых клетчаткой и содержащих полезные штаммы бактерий, обеспечит правильную работу органа. Не менее важно для правильной перистальтики кишечника поддерживать достаточную гидратацию организма. Так что же нужно съесть на ужин, чтобы избежать проблем с кишечником на следующий день? И что есть не стоит?

Вечерний прием пищи должен быть легкоусвояемым, низкокалорийным, но обеспечивать организм высококачественным белком, мононенасыщенными жирами и сложными углеводами. Поэтому, если вы хотите избежать проблем с дефекацией, на ужин следует выбирать продукты с высоким содержанием вышеперечисленных питательных веществ.

Какие питательные вещества должны содержаться в вечернем рационе?

Вечером рекомендуется включать в рацион продукты, богатые белком, которые позволят вам оставаться сытыми в течение длительного времени. К ним относятся творог, рыба, мясо и яйца. Избегайте вечером жирных сортов мяса, так как они дольше перевариваются в пищеварительном тракте.

Продукты, богатые клетчаткой, стимулируют перистальтику кишечника и способствуют регулярному опорожнению кишечника, снижая риск возникновения запоров. Особенно стоит обратить внимание на сушеный чернослив, поскольку он содержит сорбит, способствующий пищеварению. Семена льна и семена чиа также положительно влияют на перистальтику кишечника благодаря содержанию растворимой клетчатки, которая впитывает воду и превращается в гель, размягчая стул и способствуя его прохождению по толстой кишке.

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Батат, благодаря высокому содержанию нерастворимой клетчатки, хорошо стимулирует работу кишечника. Полезными окажутся и специи, способствующие пищеварению, такие как эстрагон (предотвращает метеоризм), розмарин (активизирует выработку желчи, необходимой для переваривания жиров) и шалфей (увеличивает выработку желудочного сока).

Ферментированные продукты, такие как йогурт, кефир или сок квашеной капусты, также следует употреблять в небольших количествах.

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Какие продукты лучше не есть на ужин?

Жиры дольше всего остаются в нашей пищеварительной системе. Процесс их переваривания начинается в кишечнике после того, как двенадцатиперстная кишка активизирует выработку желчи. Наиболее трудно перевариваются продукты, богатые животными жирами. К ним относятся сало, трудно перевариваемые сливочное масло и сливочные кремы, используемые при приготовлении тортов и десертов. Наш организм переваривает эти продукты примерно 7-8 часов.

Мясо и мясные блюда также перевариваются долго (5-6 часов), как и бобовые, рыба и грибы (4-5 часов).

Некоторые продукты перевариваются исключительно долго из-за способа их приготовления. К ним относятся фастфуд и продукты с высокой степенью обработки, например, готовые блюда быстрого приготовления. Они могут перевариваться нашим организмом до целого дня.

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