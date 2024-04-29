Что не стоит есть на ужин, чтобы утром не было проблем со стулом? Замените этими продуктами

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Опубликовано: 29.04.2024 12:14 , Обновлено: 29.04.2024

Чтобы позаботиться о здоровье кишечника, стоит перейти на сбалансированный и разнообразный рацион. Употребление продуктов, богатых клетчаткой и содержащих полезные штаммы бактерий, обеспечит правильную работу органа. Не менее важно для правильной перистальтики кишечника поддерживать достаточную гидратацию организма. Так что же нужно съесть на ужин, чтобы избежать проблем с кишечником на следующий день? И что есть не стоит?

Вечерний прием пищи должен быть легкоусвояемым, низкокалорийным, но обеспечивать организм высококачественным белком, мононенасыщенными жирами и сложными углеводами. Поэтому, если вы хотите избежать проблем с дефекацией, на ужин следует выбирать продукты с высоким содержанием вышеперечисленных питательных веществ.

Какие питательные вещества должны содержаться в вечернем рационе?

Вечером рекомендуется включать в рацион продукты, богатые белком, которые позволят вам оставаться сытыми в течение длительного времени. К ним относятся творог, рыба, мясо и яйца. Избегайте вечером жирных сортов мяса, так как они дольше перевариваются в пищеварительном тракте.

Продукты, богатые клетчаткой, стимулируют перистальтику кишечника и способствуют регулярному опорожнению кишечника, снижая риск возникновения запоров. Особенно стоит обратить внимание на сушеный чернослив, поскольку он содержит сорбит, способствующий пищеварению. Семена льна и семена чиа также положительно влияют на перистальтику кишечника благодаря содержанию растворимой клетчатки, которая впитывает воду и превращается в гель, размягчая стул и способствуя его прохождению по толстой кишке.

Батат, благодаря высокому содержанию нерастворимой клетчатки, хорошо стимулирует работу кишечника. Полезными окажутся и специи, способствующие пищеварению, такие как эстрагон (предотвращает метеоризм), розмарин (активизирует выработку желчи, необходимой для переваривания жиров) и шалфей (увеличивает выработку желудочного сока).

Ферментированные продукты, такие как йогурт, кефир или сок квашеной капусты, также следует употреблять в небольших количествах.

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Какие продукты лучше не есть на ужин?

Жиры дольше всего остаются в нашей пищеварительной системе. Процесс их переваривания начинается в кишечнике после того, как двенадцатиперстная кишка активизирует выработку желчи. Наиболее трудно перевариваются продукты, богатые животными жирами. К ним относятся сало, трудно перевариваемые сливочное масло и сливочные кремы, используемые при приготовлении тортов и десертов. Наш организм переваривает эти продукты примерно 7-8 часов.

Мясо и мясные блюда также перевариваются долго (5-6 часов), как и бобовые, рыба и грибы (4-5 часов).

Некоторые продукты перевариваются исключительно долго из-за способа их приготовления. К ним относятся фастфуд и продукты с высокой степенью обработки, например, готовые блюда быстрого приготовления. Они могут перевариваться нашим организмом до целого дня.

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