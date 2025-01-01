Через сколько часов есть "Мимозу" и "Оливье" уже нельзя? Вот когда и куда выбрасывать испорченные новогодние салаты

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Опубликовано: 01.01.2025 10:37 , Обновлено: 31.12.2024

На утро после празднования Нового года в холодильниках большинства белорусов можно обнаружить разнообразие закусок и салатов, которые традиционно доедаются в течение одного, а иногда и нескольких дней. В их числе — всевозможные салаты, начиная от классического «Оливье» и «Селёдки под шубой» и заканчивая диетическими овощными. Но как долго они остаются съедобными? Рассказываем, как долго хранятся популярные салаты и куда их следует выбрасывать, когда срок их годности истёк.

На 1 января многие блюда уже не выглядят такими аппетитными, а некоторые сталкиваются с тяжестью в желудке и несварением. Многим кажется, что виной тому обилие плотной пищи, но немалую лепту в проблемы с пищеварением после Нового года вносят и постоявшие на столах деликатесы. В особой группе риска — новогодние салаты, которые некоторыми доедаются ещё несколько дней. А между тем срок годности таких продуктов очень невелик.

Сколько хранятся салаты с майонезом?

Майонез — один из самых любимых соусов у белорусов. Им заправляют многие блюда, включая популярные новогодние салаты, такие как «Оливье», «Мимоза» и «Селёдка под шубой». Помимо того, что майонез очень калорийный, он имеет ещё один существенный недостаток — сокращает срок хранения блюд.

Блюда, заправленные майонезом и постоявшие на столе 1–2 часа, будут съедобны не более 12 часов. Таким образом, все новогодние салаты, заправленные к праздничному столу, можно ещё отведать утром 1 января, а позже следует утилизировать.

«Салат с майонезом можно держать не более 12 часов. Не оставляйте его на столе более чем на 1–2 часа, поскольку при комнатной температуре в продуктах активно размножаются бактерии, способные вызвать кишечную инфекцию», —рассказала врач-эндокринолог и диетолог Наталия Шведова изданию «Газета.ru».

Если не заправлять салаты сразу, то их можно хранить в холодильнике до 48 часов. По мнению экспертов, заправлять салаты всегда лучше непосредственно перед подачей.

Эти же правила относятся и к другим блюдам, заправленным майонезом, а также к салатам с добавлением сметаны.

Что касается овощных салатов, то без заправки они простоят 18 часов, а с ней — не более 12.

[info_b]Салаты следует держать в холодильнике при температуре от 2 до 6 градусов. Не рекомендуется оставлять их в теплом помещении. Если в доме имеется балкон или подвал, где температура не поднимается выше 12 градусов, можно перенести блюда туда. Однако в таких условиях салаты не стоит хранить дольше 12 часов.[/info_b]

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Куда выбрасывать испортившиеся салаты?

Период до и после новогодних праздников достаточно напряжённый для работников коммунальных служб. Во многом это связано с тем, что некоторые люди вместо того, чтобы выбрасывать отходы в мусорное ведро, отправляют их в унитаз. Делать это категорически нельзя. Попадая в трубы, отходы нередко застревают, скапливаются и доставляют хлопоты не только работникам коммунальных предприятий, но и жильцам.

Испорченные салаты следует выбрасывать в мусорное ведро. Пищевые продукты в Беларуси относятся к категории смешанных отходов.

Ранее Telegraf.news писал о том, что почти все, у кого есть балкон, хранят на нем хотя бы какие-то продукты: от закаток до вынесенного в кастрюле борща. Почему не в холодильнике? Например, не вмещается или жаль места. И, хотя сумки с продуктами сегодня можно увидеть только на окнах общежитий, многие все равно подвергают себя неоправданным рискам, вынося еду на балкон.

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