Большинство людей неправильно варят пельмени? Вот что нужно сделать, чтобы они получились идеально вкусными
Что может быть проще варки пельменей? Поставил кастрюлю на плиту, подождал, пока вода закипит, закинул заранее отсчитанное количество штучек и ждешь, пока всплывут. А потом еще несколько минут — и аппетитное мясное блюдо с тестом готово. Однако, в этом алгоритме уже есть ошибка — и она шокирует многих.
Именно из-за этого недочета пельмени могут:
- развариться;
- слипнуться;
- получится не такими насыщенными по вкусу, какими они могли бы быть.
А дело в том, что, оказывается, пельмени нельзя бросать в… кипящую воду. Так, замороженный продукт сильно отличается от температуры воды — поэтому может лопаться и развариваться.
Кроме того, в кипящей воде склеивается крахмал (он есть в тесте), поэтому пельмешки и слипаются или просто прилипают ко дну кастрюли.
Что же делать, спросите вы? Есть несколько советов.
Во-первых, если у вас есть чуть больше времени, немного разморозьте продукт. Например, замочите его в воде (но не горячей) хотя бы на 5 минут. Так вы нормализуете их температура нормализуется и после бросания в воду они не разварятся.
Во-вторых, лучше бросать пельмени в воду, температура которой не превышает 50 градусов. То есть, забросить их можно спустя пару минут после того, как вы поставили кастрюлю нагреваться.
А во время варки добавьте немного холодной воды. Так температура останется равномерной.
[info_b]Также, чтобы пельмени точно не слиплись, стоит во время варки их периодически помешивать.[/info_b]
Как правильно варить пельмени?
На 500 грамм пельменей вам понадобится 1,5-2 литра воды. Чтобы блюдо получилось вкуснее, добавьте в воду:
- лавровый лист (2 шт.);
- перец горошком (2-3 шт.);
- сушеный чеснок;
- другие любимые приправы;
- соль по вкусу.
Пельмени варятся около 5-10 минут. После можно добавить сливочное масло и сметану, черные молотый перец, кетчуп, майонез или вообще кетчунез.
Ранее Телеграф писал, что некоторые люди отдают предпочтение жареным пельменям, ведь хрустящая корочка — настоящий шедевр кулинарии. К сожалению, она не всегда получается идеальной. Но мы нашли простой способ сделать их невероятно вкусными и хрустящими.