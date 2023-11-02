Большинство людей неправильно варят пельмени? Вот что нужно сделать, чтобы они получились идеально вкусными

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Опубликовано: 02.11.2023 14:29 , Обновлено: 02.11.2023

Что может быть проще варки пельменей? Поставил кастрюлю на плиту, подождал, пока вода закипит, закинул заранее отсчитанное количество штучек и ждешь, пока всплывут. А потом еще несколько минут — и аппетитное мясное блюдо с тестом готово. Однако, в этом алгоритме уже есть ошибка — и она шокирует многих.

Именно из-за этого недочета пельмени могут:

развариться;

слипнуться;

получится не такими насыщенными по вкусу, какими они могли бы быть.

А дело в том, что, оказывается, пельмени нельзя бросать в… кипящую воду. Так, замороженный продукт сильно отличается от температуры воды — поэтому может лопаться и развариваться.

Кроме того, в кипящей воде склеивается крахмал (он есть в тесте), поэтому пельмешки и слипаются или просто прилипают ко дну кастрюли.

Что же делать, спросите вы? Есть несколько советов.

Во-первых, если у вас есть чуть больше времени, немного разморозьте продукт. Например, замочите его в воде (но не горячей) хотя бы на 5 минут. Так вы нормализуете их температура нормализуется и после бросания в воду они не разварятся.

Во-вторых, лучше бросать пельмени в воду, температура которой не превышает 50 градусов. То есть, забросить их можно спустя пару минут после того, как вы поставили кастрюлю нагреваться.

А во время варки добавьте немного холодной воды. Так температура останется равномерной.

[info_b]Также, чтобы пельмени точно не слиплись, стоит во время варки их периодически помешивать.[/info_b]

Новость Телеграф

Как правильно варить пельмени?

На 500 грамм пельменей вам понадобится 1,5-2 литра воды. Чтобы блюдо получилось вкуснее, добавьте в воду:

лавровый лист (2 шт.);

перец горошком (2-3 шт.);

сушеный чеснок;

другие любимые приправы;

соль по вкусу.

Пельмени варятся около 5-10 минут. После можно добавить сливочное масло и сметану, черные молотый перец, кетчуп, майонез или вообще кетчунез.

Ранее Телеграф писал, что некоторые люди отдают предпочтение жареным пельменям, ведь хрустящая корочка — настоящий шедевр кулинарии. К сожалению, она не всегда получается идеальной. Но мы нашли простой способ сделать их невероятно вкусными и хрустящими.

Новость Телеграф