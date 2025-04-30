Белорусы заметили в магазинах "сметану" для шашлыка. Это что такое?

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Опубликовано: 30.04.2025 10:13 , Обновлено: 30.04.2025

На прилавках белорусских магазинов появился новый необычный продукт - "сметана" для шашлыка. Узнали, что это такое, на сколько отличается цена от классической сметаны и где можно купить новинку.

Видео со сметанными соусами с разными вкусами - “К шашлыку”, “С пряной зеленью”, “Цацики” - поделились могилёвские блогеры. Оказалось, что именно их местное молочное предприятие - “Бабушкина крынка” - выпустило эту новинку в преддверии майских праздников. При этом производитель прямо назвал свою продукцию соусом, а не сметаной.

По словам производителя, тот самый сметанный соус “К шашлыку”, который решили затестить могилёвские блогеры, идеально подойдёт:

к шашлыку и мясу, приготовленному на мангале,

к запечённым овощам,

к домашним блюдам.

Производитель пообещал покупателям “нежную текстуру, пряный вкус и легкую сливочность”, а вот сами блогеры, сделавшие короткий видеообзор на новинку, отметили, что по консистенции соус напоминает 10%-ную сметану, а по вкусу - кефир с укропом, который также встречается в ассортименте белорусских производителей молочки.

По мнению автора обзора, консистенция соуса больше подойдёт к шаурме или в качестве лёгкой заправки к овощным салатам, как альтернатива майонезу.

Что касается цены, то за баночку в 230 грамм, судя по ценникам, попавшим в кадр, просят 2,95 рубля, то есть кило продукта стоит 12,83 рубля, тогда как килограмм чистой сметаны 22%-ной жирности того же производителя сегодня стоит 9,56 рубля, то есть на 35% дешевле .

Поскольку это - новинка, найти её пока точно можно в Могилёве, где находится производство. В популярных торговых сетях, где работает служба доставки, новинку мы пока не нашли. Однако, как правило, производители в первую очередь доставляют свои новинки в фирменные магазины и лишь затем расширяют поставки. К примеру, в Минске фирменный магазин “Бабушкиной крынки” работает в торговом центре “Первый торговый дом”.

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