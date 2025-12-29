Белорусам рассказали, как правильно выбрать специю за 17 000 BYN

🎥 Видео

Опубликовано: 29.12.2025 13:52 , Обновлено: 29.12.2025

На новогодние праздники многие стремятся подать на стол необычные блюда, удивить родных неординарными рецептами и попробовать деликатесы, на которые в обычные дни жалко и денег, и времени. Но, к сожалению, не всегда такие праздничные эксперименты заканчиваются удачно. И дело вовсе не в том, что изысканные блюда уступают по вкусовым качествам хорошо знакомым и привычным блюдам, а в том, что вместо реальных деликатесов на прилавках очень часто оказываются подделки.

Красная икра, лосось и сёмга - в числе самых распространённых праздничных деликатесов, которые охотно подделывают недобросовестные продавцы. Но, увы, не единственные. Нередко подделывают даже такие мелочи, как специи. Впрочем, если учесть цены на некоторые из них, это точно не покажется такой уж мелочью.

Как отметили продавцы со столичного Западного рынка, чаще всего подделывают самые дорогостоящие специи. Это логично, ведь подделывая то, что стоит копейки, много денег не заработаешь. А вот на шафране - очень даже. Эта восточная специя по праву считается одной из самых подделываемых в мире. И это тоже логично - большинство лишь отдалённо понимает, как должен выглядеть тот самый шафран. Специю, которую называют “красным золотом”, большинство из нас ни разу использовало на кухне, но в честь праздника - почему бы не попробовать?

Разочарование от поддельного шафрана будет вдвойне велико - вы не получите ни обещанный насыщенный вкус, ни яркий цвет, который даёт эта специя, да ещё и денег выбросите изрядно. По словам продавцов, за килограмм подделки недобросовестные продавцы не чураются просить заоблачные суммы - по 17 000 рублей.

[inf]Отметим, что настоящий шафран на полках белорусских магазинов не раз замечали в разы дороже, фактически по стоимости однокомнатной квартиры в каком-нибудь райцентре Беларуси.[/inf]

Приправа по цене автомобиля. В магазинах Минска нашли специи, килограмм которых стоит 52 тысячи рублей

Разумеется, вы не будете покупать шафран килограммами, но за подделку не хочется отдавать мошенникам не хочется ни копейки кровно заработанных, так что прежде, чем решиться покупать столь ценный продукт, следует заручиться базовыми знаниями и полезными советами от знающих экспертов.

Как правильно выбрать шафран?

Один из продавцов специй на Западном рынке Минска рассказал, что чаще всего выдают за шафран недобросовестные продавцы.

Шафран - это высушенные рыльца цветка шафрана посевного (Crocus sativus), который называют также шафрановым или осенним крокусом. Каждый цветок образует три длинные красные нити, которые собирают вручную (это и объясняет дороговизну специи), высушивают, а затем перемалывают в пряность.

Зачастую продают шафран именно в виде этих самых красных “ниточек”, но неопытному взгляду достаточно легко спутать их с другими растениями.

Так, нередко под видом шафрана продавцы выдают нити чили . Отличает от оригинала их слишком ровная форма (у шафрана нити разной длины и формы: с одной стороны - острые, с другой - с характерным утолщением). Такой псевдо-шафран, разумеется, не даст оригинального аромата, а цвет вместо золотистого даст резко-красный.

Ещё одной распространённой вариацией является сафлор или бархатцы. Эти растения также используется в кулинарии - добавляется в плов, рис, пасту, супы, а также в чай. Но они также обладают совсем иным вкусом и ароматом.

Крашеный “шафран” - под этим названием скрываются непонятные сушеные травы, которые красят неизвестным красителем, имитируя шафран. Такая подделка раскроется при малейшем контакте с водой - она моментально окрашивает её, но сам теряет цвет. Как правило, это самые дешёвые подделки, которые вряд ли придадут вашему блюду какой-либо вкус, а при худшем сценарии и вовсе “одарят” его химическим запахом.

Настоящий шафран же должен обладать следующими свойствами:

нити шафрана тонкие, разной длины, заостренные с одной и утолщением с другой,

цвет бордово-красный, без яркой краски,

в воде цвет раскрывается медленно, окрашивая её в тёплый золотистый оттенок,

аромат специя даёт сложный, медово-пряный.

Вот как выглядит оригинал и совсем не дешёвые подделки.

Выбирая шафран в магазине, продавцы посоветовали обращать внимание не только на сам продукт (его зачастую продают в прозрачных стеклянных баночках), но и на этикетку. На ней должен быть указан код, сроки годности и номер партии. Сама баночка должна быть защищена от вскрытия - чтобы никто не мог открыть её, достать часть дорогостоящей специи и досыпать дешёвого контрафакта.

Кстати, шафран вполне можно вырастить дома - прямо на подоконнике в горшке или же в саду. Впрочем, нужно учесть малый выход специи - всего три драгоценных рыльца на каждый цветок.

Как белорусам вырастить самую дорогую пряность в мире? Если посадите сейчас, урожай соберете уже в ноябре