Белорусам предложили колбасу с "благородной плесенью". Это что такое?

Опубликовано: 13.10.2023 15:52 , Обновлено: 13.10.2023

В белорусских магазинах появились колбасы местного производства, покрытые плотным слоем белой плесени. Производитель заверил покупателей: плесень абсолютно безопасна, натуральна и вообще - "благородная" и наносится на колбасу специально. Разобрались, что это такое и можно ли есть такие "заплесневелые" продукты, не опасаясь за здоровье.

Колбасу фуэт собственного производства с “благородной плесенью” разрекламировало предприятие “Велес-Мит” (Молодечненский мясокомбинат). На официальном сайте предприятия она представлена в трех вариантах, причём вместе они составляют “итальянскую серию”, хотя фуэт традиционно относят к блюдам испанской кухни.

[info_b]Фуэт — каталонская тонкая колбаса, которую готовят из нежирной свинины, приправленной солью и черным перцем, в кишке в течение четырех недель. Во время приготовления на колбасе образуются белые пятна, возникающие из-за белой «благородной» плесени, которая придает ей характерный вкус и запах. Название «фуэт» отражает традиционную форму колбасы: в переводе с испанского fuete означает «хлыст».[/info_b]

Что касается плесени, то она, как пояснил сам производитель, “самая что ни есть благородная и натуральная”. Ее на предприятии “наращивают” в специальной камере, при этом, как утверждает производитель, не используются никакие “добавки или усилители вкуса”, сообщило госаегнтство БелТА.

Безопасна ли “благородная” плесень?

[info_b]К разряду “благородных” относят виды плесени, которые не являются ни токсичными, ни патогенными. Их используют при производстве некоторых видов колбас, в частности, для придания особого аромата и внешнего вида, а также для увеличения срока хранения продукта и замедления прогоркания жиров. На заводах, как правило, в производстве используют плесени Penicillium Nalgiovense или Penicillium Candidum. [/info_b]

Как утверждают специалисты, эти виды несовершенных грибов, относящийся к роду Пенициллов, являются одним из основных микромицетов, которые используют для ферментации салями и других сухих колбас европейские производители. Причём есть такую колбасу можно, даже не снимая оболочки - пеницилл сам по себе для организма человека не представляет никакой опасности.

Кстати, судя по составу колбас, указанных на сайте производителя, никаких дополнительных химических усилителей вкуса в них, действительно, не добавляют, если не считать таковыми соль, перец и декстрозу (её применяют в качестве подсластителя).

Напомним, в сентябре «Брестский мясокомбинат» обвинил ООО «Велес-Мит» в “нарушении антимонопольного законодательства”, а именно, в использовании внешне схожей упаковки для популярного мясного паштета. Чтобы выяснить, являются ли упаковки “сходными до степени смешения” и может ли потребитель купить один из представленных продуктов по ошибке, думая, что покупает другой, Министерству антимонопольного регулирования и торговли Беларуси даже пришлось устроить специальный опрос серди белорусов.

Брестский мясокомбинат пожаловался на Молодечненский из-за паштета. Что случилось?

Кстати, ранее Телеграф уже писал про некоторые “странности” колбас. Выбрать хорошую сыровяленую в белорусских магазинах все сложнее. Состав пишут уже таким шрифтом, что почитать можно только с лупой. И не зря. Все чаще в колбасе встречается загадочный “соевый изолят” или “следы пшеницы”. И это несмотря на “высший сорт”, написанный огромными буквами. А ведь так хочется иногда просто вкусной колбасы из мяса, а не комбикорма “лишь бы не помереть”.

Можно ли есть колбасу с белым налетом на оболочке? Такая часто встречается в белорусских магазинах