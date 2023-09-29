«Бахлеб или хлебон?» — В Беларуси заметили в продаже хлеб и батон в одной упаковке. А так можно?

🎥 Видео

Опубликовано: 29.09.2023 11:14 , Обновлено: 29.09.2023

В одном из магазинов белорусы нашли для себя неожиданный продукт — хлебатон (ну или бахлеб, хлебон, как вам больше нравится). То есть, в одну упаковку производитель положил и черный, и белый хлеб. Некоторые люди оценили набор и назвали решение "гениальным". А другие обратили внимание, что хранить вместе батон и хлеб нельзя. Так ли это?

Видео с “хлебатоном” опубликовали в TikTok @slivkiby. Правда, автор ролика предложил другие названия — “бахлеб” или “хлебон”.

Но на самом деле на упаковке написано, что это “набор хлебобулочных изделий “Калинковичский гостинец” от Калинковичского хлебзавода. И стоит такая пачка 1,82 BYN.

Автор видео рассказал, что нашел эту продукцию в Мозыре, в “Доброноме” и отметил, что “в Минске такого никогда не видел”.

А в комментариях тут же отметили, что такой набор производят в Калинковичах “уже давно”, и там же продают.

[link href=“https://www.tiktok.com/@slivkiby?refer=embed” title=“@slivkiby” target=“_blank” rel=“noopener”] @slivkiby [/link]Друзья, подскажите, что это?[link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7283773590768651014?refer=embed” title=”♬ оригинальный звук - Slivkiby” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - Slivkiby [/link]

Некоторым пользователям понравилась такая задумка. “Очень удобно”, “прекрасное решение”, “мечта”, “это гениально”, “очень неплохо”, “часто покупаю, вкусный”, — написали они.

Другие же завалили комментариями, что хлеб и батон вместе хранить нельзя. Кто-то объяснил это тем, что “у хлеба выше кислотность, быстро начнет плесневеть”.

Попытались разобраться, так ли это.

Можно ли хранить хлеб и батон вместе?

На самом деле, в Сети есть множество материалов, где сказано, что черный и белый хлеб “нельзя хранить в одном пакете или вблизи друг с другом в открытом виде”. Как пишет Foodinformer, белый хлеб “в значительной степени сократит срок хранения черного”.

Похожую информацию написали и на портале “Клуб Экоэксперт”. Там посоветовали упаковывайте каждый вид хлеба отдельно в пакеты.

А на сайте vm.ru со ссылкой на неназванных специалистов объяснили, что черный и белый хлеба нужно хранить раздельно “из-за того, что в буханке из ржаной муки влажность выше, чем в пшеничном батоне”.

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Никаких опровержений этой информации мы не нашли.

В то же время на сайте “Белновости” подчеркнули, что “батон не должен находиться рядом с ржаной буханкой слишком долго”. Из этого можно сделать вывод, что за короткий срок ни с батоном, ни с хлебом ничего стать не должно. Однако, если вы все же решите купить “хлебатон”, дома лучше отделить их друг от друга и разложить по разным упаковкам.

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А ранее Телеграф писал, можно ли есть заплесневелый хлеб.

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