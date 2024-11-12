"Звучит весело" — В Польше на дорогах появился необычный знак. Что нужно сделать водителям?

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Опубликовано: 12.11.2024 12:27 , Обновлено: 12.11.2024

В восточной Польше водители могут столкнуться с очень необычным знаком, который появился на дорогах совсем недавно. К хорошо известному треугольнику с восклицательным знаком добавили табличку, сообщающую о... хомяках. Разобрались, о чем предупреждает такое сочетание знаков.

С предупреждающим знаком “Прочие опасности” знакомы все водители. Он сигнализирует об опасном участке дороги, который невозможно обозначить по-другому. Выглядит он как белый или желтый треугольник с восклицательным знаком посередине.

Рядом с ним в некоторых странах часто размещают дополнительные таблички, указывающие, о чем именно предупреждает основное знак. Это может быть, например:

“место, где движение транспортных средств было направлено на трамвайные пути”;

;продольный разлом дорожного покрытия”;

“участок дороги, на котором возникают деформации дорожного покрытия в виде колеи”;

“место частых аварий, вызванных скользким покрытием проезжей части из-за осадков”.

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В Польше знак “Прочие опасности” также предупреждает о конкретных животных, которые могут попасть на дорогу. Например, те водители, кто часто ездит по дорогам страны, могли уже привыкнуть к предупреждениям о ежах. Теперь же они могут столкнуться с новым сообщением — о… хомяках.

Дело в том, что европейский хомяк - это вид, находящийся под угрозой исчезновения, поэтому было принято решение усилить его защиту.

“К сожалению, хомяки очень часто гибнут на дорогах… Благодаря совместным усилиям на одной из таких дорог были установлены предупреждающие знаки”, — рассказали сотрудники Люблинского комплекса ландшафтных парков.

Так, табличка “Zwolnij chomiki!” (“Помедленнее, хомяки”) появилась, в частности, в Люблинском воеводстве, на востоке Польши. Она призвана побудить водителей к внимательному вождению.

Кстати, слово «zwolnić» в польском языке означает как “замедлиться”, так и “освободить”, “уволить”. Поэтому в комментариях к посту об этой табличке на Facebook обратили внимание, что после слова “zwolnij” должна стоять запятая. Ведь “zwolnij chomiki!” можно понять не как “помедленнее, хомяки”, а как “освобождение/увольнение хомяков”, что, по мнению одного из пользователей, “звучит весело”.

Кстати, вот как выглядят польские знаки с предупреждением о ежиках и белочках:

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