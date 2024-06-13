В Минске ГАИ задержала пьяного водителя маршрутки с 1,07‰ алкоголя. Как накажут?

Опубликовано: 13.06.2024 11:41 , Обновлено: 13.06.2024

Накануне инспекторы УВД ГАИ Миноблисполкома остановили водителя одной из маршруток в Минске, чтобы банально проверить документы. Чуть позже сотрудники ведомства заподозрили неладное, почувствовав от мужчины явный запах алкоголя. Его доставили на освидетельствование.

В результате сотрудники отдела ГАИ Ленинского РУВД обнаружили, что в крови водителя находилось 1,07‰ алкоголя. В ходе беседы нарушитель не стал скрывать и признался, что употреблял спиртные напитки. В итоге на 58-летнего водителя составили административные протоколы, его автомобиль задержали.

В ГАИ напомнили, что управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения категорически запрещено, а также посоветовали “не оставаться равнодушными к проблеме нетрезвого вождения” и сообщать о водителях, которые “ведут себя на дороге неадекватно и создают опасность для окружающих” по номеру “102”.

Что говорит закон?

Согласно ст. 18.15 КоАП РБ, с 1 января 2024 года управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения наказывается штрафом в размере:

4000 белорусских рублей с лишением права заниматься определённой деятельностью сроком на 3 года — в случаях, если:

концентрация абсолютного этилового спирта в крови или выдыхаемом воздухе составляет до 0,8‰ включительно;

концентрация паров абсолютного этилового спирта на один литр выдыхаемого воздуха составляет до 380 микрограммов включительно;

8000 белорусских рублей с лишением права заниматься определённой деятельностью сроком на 5 лет — в случаях, если:

концентрация абсолютного этилового спирта в крови или выдыхаемом воздухе составляет больше 0,8‰ включительно;

концентрация паров абсолютного этилового спирта на один литр выдыхаемого воздуха составляет больше 380 микрограммов включительно.

Также налагается штраф в размере:

8000 белорусских рублей с лишением права заниматься определённой деятельностью сроком на 5 лет — в случаях, если водитель:

управлял транспортным средством, находясь под воздействием наркотиков, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ;

отказался от прохождения освидетельствования;

употребил алкогольные, слабоалкогольные напитки, наркотики, психотропные вещества, их аналоги, токсические или другие одурманивающие вещества после подачи сотрудником органов внутренних дел сигнала об остановке транспортного средства либо после совершения ДТП;

от 2000 до 4000 белорусских рублей с лишением права заниматься определённой деятельностью сроком на 3 года — в случае передачи управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием наркотиков, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ.

Ранее Telegraf.news писал, что в суде Заводского района Минска рассказали о необычном иске, который поступил к ним в июле прошлого года. Водитель приехал на одну из столичных АЗС, чтобы заправить автомобиль, однако поскользнулся на разлитом бензине, упал и сломал ногу. После инцидента мужчина обратился в суд, где взыскал с владельца заправки компенсацию морального вреда. Однако компанию такое решение не устроило.

Белорус отсудил у владельца заправки 1200 рублей за «физические и нравственные страдания». Что случилось?