"Обусловлен обращениями граждан" - В Мингорисполкоме объяснили, что в действительности означает новый знак, которого нет в ПДД

Опубликовано: 29.08.2024 08:22 , Обновлено: 29.08.2024

На Cпециализированном монтажно-эксплуатационном предприятии (СМЭП) Мингорисполкома, которое отвечает за установку, эксплуатацию и внедрение технических средств регулирования дорожного движения в городе, разъяснили суть дорожного знака, который недавно заметили минчане у торгового центра "Арена-Сити" на столичном проспекте Победителей. Несмотря на то, что в действующей редакции Правил дорожного движения (ПДД) Беларуси его нет, нарушения законодательства в установке такого знака в СМЭП не усмотрели.

На предприятии пояснили, что дорожный знак, действительно, является вариацией действующего знака 2.4 “Уступи дорогу”. Добавив к нему символ пешехода, получили новый знак, который впервые в экспериментальном порядке установили ещё летом 2023 года

“Он обозначает участок, на котором велосипедист обязан уступить дорогу пешеходам”, - пояснили в СМЭП агентству “Минск-Новости”, подчеркнув, что установка знака в этом конкретном месте “обусловлена обращениями граждан по вопросам обеспечения безопасности пешеходов и велосипедистов на территории ТЦ “Арена-Сити”.

Так также заявили, что такой знак числится в “единой дислокации технических средств организации дорожного движения Минска”. Разработкой этой системы занимается собственно СМЭП. Установку таких экспериментальных знаков, не учтённых в ПДД, на предприятии не посчитали за нарушение законодательства или требований безопасности дорожного движения.

Кому и какие штрафы сулит этот знак?

Впрочем, может ли велосипедистам грозить наказание за нарушение требования такого знака, до конца не ясно. Теоретически, можно получить штраф по пункту 7 статьи 18.13 Кодекса об административных правонарушениях - за непредоставление лицом, управляющим транспортным средством, преимущества в движении пешеходам и иным участникам дорожного движения штраф может составить от 1 до 5 базовых величин (то есть до 200 рублей сегодня, а при повторном нарушении в течение года - до 8 базовых величин, то есть 320 рублей).

А вот могут ли нарушители привлечь по пункту 8 этой же статьи КоАП - не понятно. Статья гласит, что за “невыполнение лицом, управляющим транспортным средством, требований дорожных знаков или разметки” можно также схлопотать штраф в размере от 1 до 5 базовых величин, однако в данном случае предполагаются всё же общеизвестные знаки, указанные в ПДД.

Ранее Telegraf.news рассказал, что внимание к этому необычному знаку на днях привлекли жители столицы, которые опубликовали соответствующее фото в соцсетях. Поскольку такой знак в действующей редакции Правил дорожного движения Беларуси не числится, пользователи резонно задались вопросом: “Из какой реальности этот знак?”

«Это из какой реальности?» — В Минске заметили дорожный знак, которого нет в ПДД. И как на него реагировать?